Giotto-Giovanni Paolo II di Grottaglie è stata finalmente restituita alla comunità. Dopo idue anni di lavori di cui uno di chiusura totale dell’istituto scolastico, nella mattinata di giovedì 11 settembre, le voci e sorrisi di alunni, insieme alla dirigente scolastica, al personale docente e Ata hanno riempito nuovamente aule e corridoi. La scuolaè stata finalmente restituita alla comunità. Dopo i lavori di efficientamento energetico e illuminazione , per un importo complessivo di euro 2.262.000 (finanziamento Pnrr e 150mila euro dalle casse comunali),, nella mattinata di giovedì 11 settembre, le voci e sorrisi di alunni, insieme alla dirigente scolastica, al personale docente e Ata hanno riempito nuovamente aule e corridoi.

I lavori all’interno della struttura proseguiranno ed interesseranno i locali mensa e, attraverso un ulteriore impegno economico dell’Amministrazione comunale, anche le porte interne saranno sostituite.

Nella giornata inaugurale del nuovo anno scolastico che ha segnato, anche la consegna di una scuola “nuova”, presenti il sindaco, accompagnato da rappresentanti della giunta e alcuni consiglieri comunali.

“Oggi siamo partiti con il rientro a scuola degli alunni della scuola primaria della scuola primaria Giovanni Paolo II e due sezioni della scuola dell’infanzia Collodi presso il plesso Giovanni Paolo consegnato all’ICS Don Bosco qualche giorno fa – ha dichiarato la dirigente scolastica, Tiziana Corigliano, nel comunicato diffuso dal Comune di Grottaglie, Ci lasciamo alle spalle tanto lavoro con l’impegno di proseguire con entusiasmo nella consapevolezza di dover risolvere, strada facendo, qualche problema. Oggi è stata la volta delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria Giovanni Paolo II, lunedì ci saranno le classi prime che attendiamo con ansia”.

Per il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, “È una grande emozione vedere i bambini in questa scuola appena ristrutturata, rimessa a nuovo, efficientata. Provo gioia nel guardare i loro volti contenti. L’Amministrazione comunale ha fatto davvero un gran lavoro, un plesso così grande è stato completamente rigenerato. Non abbiamo finito, ci sarà altro da fare. Abbiamo partecipato e vinto un bando che ci permetterà di sistemare, a partire da ottobre, i locali mensa e le aree sportive saranno riqualificate grazie a un finanziamento ministeriale. Piccoli passi per rendere grande la scuola. È stato e continua ad essere un grande lavoro di squadra. Un ringraziamento per la grande pazienza va alle dirigenti tutte, ai collaboratori, ad insegnati e genitori”.