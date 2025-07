Grottaglie: ecco gli ammessi all’Asilo Nido Comunale

Pubblicata la graduatoria provvisoria per l'ammissione all'asilo nido "L'asilo dei bimbi". Come consultarla, come fare ricorso e cosa succede dopo

Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie ha reso nota la graduatoria provvisoria per l’ammissione all’asilo nido comunale per l’anno educativo 2025-2026. Si tratta di un passaggio importante per molte famiglie grottagliesi che hanno presentato domanda per iscrivere i propri bambini presso la struttura pubblica denominata “L’asilo dei bimbi”.

La graduatoria è stata pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Grottaglie e riporta i nomi degli ammessi, l’ordine di priorità e l’indicazione delle posizioni in lista d’attesa. Ma cosa significa “graduatoria provvisoria”? Cosa devono fare i genitori adesso? Vediamolo insieme.

Indice dei contenuti

Cos’è la graduatoria provvisoria

Pubblicità in concessione a Google

La graduatoria provvisoria è l’elenco temporaneo degli ammessi, redatto sulla base delle domande pervenute entro la scadenza prevista dal bando. È definita “provvisoria” perché può essere soggetta a modifiche a seguito di eventuali ricorsi o correzioni d’ufficio.

Questa fase è fondamentale per garantire la trasparenza e permettere alle famiglie di segnalare errori o incongruenze prima della pubblicazione definitiva.

Come si consulta la graduatoria

La graduatoria è disponibile in formato PDF sul sito istituzionale del Comune. Per motivi di privacy, i nomi completi non sono pubblicati: l’identificazione avviene tramite numero di protocollo o codici identificativi univoci assegnati al momento della domanda.

Per visualizzarla, basta accedere alla pagina della notizia ufficiale e scaricare il documento allegato.

Ricorsi e segnalazioni: cosa fare

Nel caso in cui si riscontrino errori nei punteggi attribuiti o nella posizione in graduatoria, è possibile presentare osservazioni o ricorsi entro 10 giorni dalla pubblicazione. È consigliato indicare in modo preciso l’errore rilevato e allegare eventuali documenti giustificativi.

Il ricorso va presentato all’Ufficio Protocollo del Comune o via PEC, secondo le modalità indicate nell’avviso ufficiale.

Quando esce la graduatoria definitiva

Dopo la fase di ricezione e valutazione dei ricorsi, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. Questa sarà vincolante e stabilirà ufficialmente gli ammessi per l’anno educativo 2025-2026.

I tempi variano da Comune a Comune, ma di solito avviene entro 15-30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Criteri e punteggio: come funziona

I punteggi sono assegnati in base a una serie di parametri, che includono:

Situazione lavorativa dei genitori

Presenza di fratelli/sorelle frequentanti

Indicatore ISEE

Condizioni familiari particolari (disabilità, famiglie numerose, ecc.)

Ogni Comune può stabilire una propria griglia di punteggio, approvata dal Consiglio comunale o dalla Giunta.

Diritti e doveri dei genitori

Una volta ammessi, i genitori dovranno perfezionare l’iscrizione e sottoscrivere un patto educativo con la struttura. L’asilo nido comunale rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita dei bambini e un supporto importante per la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

È importante rispettare gli orari di ingresso e uscita, contribuire alla vita educativa e segnalare tempestivamente eventuali assenze o problemi.