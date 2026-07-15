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Il Comune di Grottaglie ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) per la ristrutturazione dell’ex Archimede, l’immobile comunale che nel giro di tre anni ha cambiato diverse volte ipotesi destinazione d’uso. Con la delibera di Giunta n. 196 del 14 luglio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, l’Amministrazione formalizza il passaggio tecnico che porterà l’edificio a diventare un Centro Sociale Polivalente per Anziani, per un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro.

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Il finanziamento e l’iter

L’intervento, identificato dal CUP J42B26004650006, rientra nel Programma Nazionale Just Transition Fund (JTF) Italia 2021-2027, Azione 2.8 “Offerta dei servizi di cura e di carattere sociale”, Procedura 2.8.4 “Infrastrutture sociali”. Dei 1.500.000 euro complessivi, 1.350.000 euro arrivano dal PN JTF Italia, mentre i restanti 150.000 euro sono cofinanziamento a carico del Comune di Grottaglie.

Il percorso amministrativo è partito con la DGR n. 1208 dell’11 agosto 2025, con cui la Regione Puglia ha approvato le linee di indirizzo per la selezione di interventi di riqualificazione di edifici pubblici da destinare a servizi sociali nella provincia di Taranto. Dopo l’atto d’indirizzo della Giunta comunale (delibera n. 80 del 13 marzo 2026), il Comune ha inoltrato la propria candidatura il 16 marzo 2026, ottenendo l’ammissione alla Fase 2 della procedura negoziale il 4 giugno e la conferma definitiva, tramite confronto con l’Ambito Territoriale Sociale TA/6, il 10 giugno 2026. L’elenco delle operazioni ammesse, con Grottaglie inclusa, è stato notificato dalla Regione il 24 giugno scorso.

Il Comune ha curato la redazione del D.I.P. ora approvato dalla Giunta. Il documento accompagnerà la richiesta di finanziamento della Fase 2, che dovrà includere almeno un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. Il progetto sarà successivamente inserito, con apposita delibera di Consiglio Comunale, nel bilancio di previsione 2026-2028 e nel Programma triennale delle opere pubbliche.

La terza vita dell’ex Archimede

Come raccontato in un nostro precedente approfondimento, quello dell’ex Archimede è un caso che si trascina da anni tra annunci e ripensamenti. L’edificio, che ospitava un tempo la scuola di arti e mestieri nei pressi del plesso Sturzo, era stato individuato tre anni fa come futuro Centro Diurno per Disabili, con un progetto di fattibilità da circa 2 milioni di euro. Due anni fa la rotta è cambiata: l’Amministrazione ha siglato un accordo con l’ARPAL per trasformarlo in nuova sede del Centro per l’Impiego.

Oggi arriva la terza destinazione in tre anni: Centro Polivalente per Anziani. Il sindaco Ciro D’Alò ha presentato la scelta come parte di un percorso di rigenerazione urbana capace di restituire all’edificio una funzione sociale stabile, dopo un lungo periodo di abbandono.