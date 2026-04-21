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Si torna a parlare dell’ex Archimede a Grottaglie, o meglio dei locali occupati nei decenni scorsi dalla scuola di arti e mestieri, dislocata a ridosso del plesso Sturzo.

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Già tre anni fa si riaccesero i riflettori su questa struttura: in un post su Grottaglieinrete.it parlammo dell’idea dell’Amministrazione D’Alò di convertirlo in un Centro Diurno per Disabili, con un progetto di fattibilità tecnica di circa 2 milioni di euro.

Circa due anni fa, invece, la stessa Amministrazione cambiò rotta e diede notizia di aver raggiunto un accordo di convenzione con l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL): l’ex Archimede fu destinato a nuova sede del Centro per l’Impiego. Una nuova destinazione d’uso che il sindaco evidenziava con enfasi:

“Siamo estremamente soddisfatti di poter annunciare questo progetto di ristrutturazione che restituirà dignità e funzionalità a un edificio della nostra città. Per troppo tempo l’ex Archimede è rimasto in uno stato di abbandono, rappresentando un simbolo del degrado. Con questo accordo, non solo diamo una nuova destinazione d’uso all’edificio, ma dimostriamo anche il nostro impegno nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio comunale. Questo nuovo Centro per l’impiego offrirà ai cittadini servizi essenziali per la ricerca di lavoro e la formazione, contribuendo a rendere Grottaglie una città sempre più attenta ai bisogni dei suoi abitanti.”

Era il giugno del 2024.

A meno di due anni arriva un nuovo cambio di rotta: l’ex Archimede candidato a Centro Polivalente per Anziani. L’Amministrazione comunale di Grottaglie ha presentato formalmente la candidatura dell’immobile comunale “ex Archimede” a finanziamento nell’ambito della Procedura 2.8.4 – “Interventi per il potenziamento delle infrastrutture sociali” del Programma Nazionale Just Transition Fund (JTF) Italia 2021–2027, con l’obiettivo di realizzare un Centro Polivalente per Anziani. La candidatura è stata presentata per il tramite dell’Ambito Territoriale Sociale, soggetto titolato alla partecipazione alla procedura.

Terzo annuncio in tre anni, terza destinazione d’uso diversa. Prima Centro Diurno per disabili, poi Centro per l’Impiego, infine Centro Polivalente per Anziani.

La candidatura, comunica l’Amministrazione, è stata costruita a partire da un’attenta analisi dei bisogni del territorio e da un percorso di confronto con le parti sociali, in particolare con le organizzazioni sindacali, che hanno contribuito a evidenziare la crescente necessità di servizi dedicati alla popolazione anziana e di spazi di aggregazione e socializzazione.

Queste le parole del sindaco Ciro D’Alò:

“Questo progetto incarna pienamente ciò che intendiamo quando parliamo di rigenerazione urbana: non soltanto il recupero fisico di un edificio, ma la restituzione di uno spazio alla vita della comunità, con una funzione nuova e capace di generare valore sociale duraturo. Rigenerare significa trasformare ciò che era abbandonato o sottoutilizzato in una risorsa attiva per i cittadini, intrecciando dimensione urbanistica, coesione sociale e qualità della vita. L’ex Archimede, inserito in un contesto ricco di strutture pubbliche, spazi verdi e una scuola, diventerà un nodo di questa rete: un luogo che connette generazioni, servizi e quartieri, restituendo centralità a un’area strategica della nostra città. È questo il modello di sviluppo in cui crediamo: una Grottaglie che cresce a partire dal recupero di ciò che già possiede, guardando ai propri progetti con visione e progettualità.”

Sarà la volta buona o il futuro ci riserverà l’ennesima proposta di cambio di destinazione d’uso?