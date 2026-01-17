Pubblicità in concessione a Google

Un lungo e sentito confronto nel segno della tradizione e della fede. Carlo Caprino ha incontrato Don Eligio Grimaldi, arciprete, padre spirituale del Comitato dei festeggiamenti e parroco della chiesa matrice di Grottaglie, per una intervista dedicata alla grande festa di San Ciro 296.

Un dialogo che ha permesso di fare il punto sul significato della festa e di anticipare alcune delle novità che caratterizzeranno la prossima edizione, uno degli appuntamenti religiosi e popolari più sentiti dalla comunità grottagliese.

L’incontro con Carlo Caprino

Nel corso dell’intervista, Don Eligio ha ripercorso il valore spirituale della festa, sottolineando come San Ciro rappresenti da sempre un punto di riferimento per la città. L’incontro con Carlo Caprino è stato anche l’occasione per raccontare il lavoro silenzioso che accompagna la preparazione dei festeggiamenti.

Il ruolo di Don Eligio Grimaldi

In qualità di arciprete della chiesa matrice e padre spirituale del Comitato dei festeggiamenti, Don Eligio Grimaldi accompagna da anni il cammino religioso legato alla festa patronale. Un ruolo che va oltre l’organizzazione, toccando la dimensione più profonda della fede e della partecipazione comunitaria.

Le novità della festa di San Ciro 296

Senza svelare tutti i dettagli, Don Eligio ha anticipato che l’edizione 296 della festa di San Ciro porterà alcune novità, pensate per coinvolgere ancora di più la comunità e valorizzare il significato autentico della celebrazione. Elementi che saranno resi noti ufficialmente nelle prossime settimane.

Tradizione e comunità

La festa di San Ciro non è solo un evento religioso, ma un momento di forte identità collettiva. Processioni, riti e partecipazione popolare continuano a rappresentare un legame profondo tra passato e presente, come ricordato anche nel corso dell’intervista.

San Ciro e la devozione popolare

San Ciro è venerato come martire e protettore, una figura centrale nella storia religiosa locale. Per approfondire il profilo storico e religioso del santo, è possibile consultare la voce dedicata a San Ciro martire.

Il programma ufficiale

Il programma completo dei festeggiamenti è disponibile qui:

Come di consueto, gli appuntamenti religiosi e civili saranno seguiti con attenzione anche nella sezione eventi a Grottaglie, punto di riferimento per chi vuole restare aggiornato.

Per uno sguardo più ampio sugli appuntamenti e le iniziative del territorio, è possibile consultare anche il calendario su eventi in provincia di Taranto.

