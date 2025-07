Pubblicità in concessione a Google

Martedì 22 luglio, il Sindaco di Grottaglie e il Prefetto di Taranto hanno sottoscritto un importante Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, volto a rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità nel territorio comunale.

Il protocollo nasce con l’obiettivo di implementare azioni mirate nelle aree considerate più sensibili della città, tra cui il centro storico, piazza IV Novembre, piazza Principe di Piemonte, viale Matteotti, l’area Focra San Ciro, le zone adiacenti al mercato coperto e le principali vie di accesso e uscita da Grottaglie.

Grazie alla collaborazione tra Comune, Forze di Polizia statali e Polizia Locale, sarà possibile accedere alle risorse previste dalle Linee guida per la sicurezza urbana, adottate su proposta del Ministro dell’Interno e approvate in sede di Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali. Tali fondi saranno utilizzati per realizzare un avanzato sistema di videosorveglianza a tutela del territorio e dei cittadini.

Con la firma del Patto, la Prefettura di Taranto e l’Amministrazione Comunale di Grottaglie hanno avviato un percorso condiviso per il miglioramento della percezione di sicurezza da parte della popolazione, puntando su una strategia integrata e sul coordinamento tra le diverse forze dell’ordine presenti sul territorio.

Particolare attenzione è stata posta al ruolo centrale del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riconosciuto come sede di riferimento per il confronto e la definizione delle politiche in materia di sicurezza urbana. Comune e Prefettura hanno ribadito la necessità di intervenire prioritariamente con impianti di videosorveglianza comunale nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di degrado e illegalità.

I progetti previsti saranno sviluppati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, secondo le direttive dell’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, e verranno valutati dal Comitato provinciale per ogni aspetto tecnico e operativo, comprese le modalità di impiego dei dispositivi.

Infine, presso la sede della Prefettura di Taranto, è stata istituita una Cabina di regia incaricata di monitorare l’attuazione concreta del Patto siglato, garantendo un costante coordinamento tra l’Ufficio Territoriale del Governo e l’Amministrazione comunale di Grottaglie.