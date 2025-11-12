Pubblicità in concessione a Google

Nel primo pomeriggio di oggi, in una delle vie principali di Grottaglie, un uomo ha compiuto un gesto sconsiderato che ha allarmato passanti e residenti, posizionandosi su uno sporto di gronda (la sporgenza terminale che ripara facciata e balconi), senza parapetto, sopra al secondo piano di uno stabile.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato assistenza.