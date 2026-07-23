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Sono in corso in questi giorni a Grottaglie le operazioni legate a un importante programma di sfalcio dell’erba, pulizia, manutenzione e cura del verde pubblico. L’obiettivo dichiarato è che ogni quartiere, ogni strada e ogni ingresso alla città si presentino nel migliore dei modi, proprio mentre si avvicinano i grandi eventi dell’estate grottagliese che nelle prossime settimane porteranno in città migliaia di visitatori.

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Un’operazione di decoro urbano che punta a intervenire in maniera capillare sul territorio comunale, con particolare attenzione alle aree più frequentate e ai punti di accesso alla città, spesso il primo biglietto da visita per chi arriva a Grottaglie da fuori.

In arrivo la nuova rotatoria di Via Rodari

Tra gli interventi più significativi in programma c’è l’avvio dei lavori per la realizzazione di un “arredo” nella rotatoria di Via Rodari, uno degli accessi principali alla città. Si tratta di un intervento strategico che punta a rendere l’area più sicura, moderna e decorosa, migliorando la viabilità in uno dei punti nevralgici della rete stradale cittadina.

La nuova rotatoria si inserisce in un più ampio disegno di riqualificazione degli ingressi urbani, pensato per accompagnare la crescita e la trasformazione della città anche alla luce dei grandi appuntamenti che la vedranno protagonista in questa stagione estiva.

Decoro urbano in vista dei grandi eventi dell’estate

Il tempismo dell’intervento non è casuale. L’estate grottagliese è infatti densa di appuntamenti che porteranno visitatori e turisti in città, ed è proprio in questa prospettiva che l’amministrazione ha scelto di intensificare gli interventi di cura del verde e delle strade, affinché il territorio si presenti pulito, ordinato e accogliente.

Un piano che unisce quindi manutenzione ordinaria e interventi infrastrutturali, con l’obiettivo comune di restituire ai cittadini e ai visitatori una città più sicura, curata e vivibile.