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Ci sono spartiacque che segnano il tempo e ti danno l’idea che certe cose scompariranno e non torneranno più. Tra queste, anche se non di respiro cosi nostalgico, c’è anche la carta di identità cartacea.

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Dal 2 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida: da quel giorno si potrà utilizzare esclusivamente la carta d’identità elettronica (CIE). Il Comune di Grottaglie informa che a partire dal 1° aprile, per garantire un servizio efficiente, l’accesso all’ufficio Anagrafe di Grottaglie sarà consentito esclusivamente tramite prenotazione sul sito del Comune, per il rilascio o il rinnovo della CIE.

Come prenotare

Collegarsi al sito del Comune di Grottaglie https://comune.grottaglie.ta. it/it Servizi. Selezionare “Carta d’identità elettronica”, dove sono disponibili tutte le informazioni, i documenti necessari e i versamenti da effettuare.

Cliccare su “Prenota un appuntamento”, scegliere data e orario disponibili, compilare i dati del richiedente e inviare la prenotazione.

Il Comune invita tutti i cittadini a non aspettare l’ultimo momento: dal 2 agosto 2026 le carte cartacee non avranno più valore.