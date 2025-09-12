Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie guarda al futuro dopo la chiusura definitiva della discarica sul proprio territorio. In seguito all’intesa con Linea Ambiente, prende forma un programma di attività e opere che punta sia al ristoro ambientale, sia al ristoro economico a favore della comunità.

I numeri dell’accordo

Il piano transattivo siglato tra l’Amministrazione comunale e Linea Ambiente stabilisce:

7 milioni di euro in un’unica soluzione;

20.000 euro annui per cinque anni consecutivi, con scadenza al 28 febbraio di ciascun anno.

Risorse importanti, che consentiranno di finanziare interventi concreti a beneficio dell’intera cittadinanza.

Il Giardino Ettore nel Quartiere delle Ceramiche

Tra le idee proposte in campo con il ristoro economico spicca l’acquisto e la riqualificazione del Giardino Ettorre, un’area verde situata nel cuore dello storico Quartiere delle Ceramiche. L’obiettivo è trasformare questo spazio in un luogo accogliente, fruibile dai cittadini e capace di valorizzare ulteriormente una delle zone più identitarie della città.

Un intervento che unisce la tutela del patrimonio urbanistico alla creazione di nuove opportunità di socialità e benessere.

Un’opportunità per la comunità

L’Amministrazione comunale sottolinea che i fondi derivanti dall’accordo rappresentano non solo un ristoro per il passato, ma soprattutto un investimento per il futuro della città. Le somme disponibili saranno infatti destinate a progetti in grado di generare valore duraturo, con attenzione all’ambiente, alla qualità della vita e al rafforzamento dell’identità culturale di Grottaglie.