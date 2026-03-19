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Che fine ha fatto l’Ospedale di Grottaglie? La domanda è volutamente provocatoria. La struttura è lì, esiste e ogni giorno ospita pazienti, garantendo alcune funzioni di assistenza territoriale. Ma com’è organizzato oggi il San Marco? Tolti gli addetti ai lavori e qualche osservatore più attento, difficilmente un cittadino saprebbe rispondere con precisione.

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Proviamo allora a capirlo partendo dall’ultimo comunicato stampa diffuso dal Comune di Grottaglie.

Questa mattina il sindaco, accompagnato da alcuni amministratori – tra cui l’assessore Stefani e i consiglieri Attanasio, Santoro e Mingolla – ha effettuato un sopralluogo insieme al commissario straordinario dell’ASL e al personale sanitario. Obiettivo della visita: verificare lo stato di avanzamento dei lavori e le tempistiche di completamento delle principali strutture sanitarie in fase di realizzazione.

Le tre anime del nuovo San Marco

Le strutture al centro del progetto sono tre: il quartiere operatorio, la Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità.

Il quartiere operatorio è la parte dell’ospedale dedicata agli interventi chirurgici.

La Casa di Comunità rappresenta invece il presidio sanitario territoriale: un luogo vicino ai cittadini dove concentrare servizi come medici di base, specialisti, prevenzione e vaccinazioni, con l’obiettivo di evitare accessi inutili in ospedale.

Infine, l’Ospedale di Comunità è una struttura intermedia tra casa e ospedale: dispone di posti letto per ricoveri brevi ed è pensato per pazienti che non possono essere assistiti a domicilio ma non necessitano di un ricovero ospedaliero tradizionale.

Queste sono deduzioni basate sulle informazioni disponibili, poiché il comunicato non entra nel dettaglio delle differenze.

In sintesi: nel quartiere operatorio si opera, nella Casa di Comunità ci si cura sul territorio, nell’Ospedale di Comunità si viene ricoverati per assistenza intermedia.

A che punto siamo

Da quanto emerge, il San Marco si sta trasformando in un vero e proprio polo sanitario che integrerà tutte e tre queste funzioni. Ma c’è un punto fondamentale: costruire le strutture è una cosa, renderle pienamente operative è un’altra.

L’Ospedale di Comunità è già ultimato. Dispone di 20 posti letto, sarà attivo 24 ore su 24 e potrà accogliere ricoveri fino a 30 giorni. Tuttavia, si è ancora in attesa della definizione dell’organizzazione interna, che coinvolgerà medici di medicina generale e personale infermieristico. In altre parole: la struttura è pronta, ma non ancora pienamente funzionante.

Proseguono nei tempi previsti i lavori per la Casa di Comunità, che garantirà servizi per 12 ore al giorno e rappresenterà un punto di riferimento per visite, controlli e gestione delle patologie croniche. Anche in questo caso: il progetto avanza, ma non è ancora operativo.

Il reparto di riabilitazione è invece già una realtà concreta, con 20 posti letto attivi destinati a diventare 40. Parallelamente, sono in fase di ultimazione anche le opere relative al quartiere operatorio, che segnerà il ritorno dell’attività chirurgica.

Servizi e criticità

Per quanto riguarda il laboratorio analisi, la temporanea riduzione delle attività è legata a una carenza di reagenti. Il servizio tornerà a pieno regime non appena sarà ripristinato l’approvvigionamento: si tratta quindi di una criticità tecnica e non strutturale.

Sul fronte dell’emergenza, il punto di primo intervento di Grottaglie sarà potenziato anche grazie alla disponibilità di medici in pensione che hanno dato la propria adesione per coprire i turni.

Il quadro generale: il modello DM 77

Tutti questi interventi rientrano nell’attuazione del DM 77, che punta a rafforzare la sanità di prossimità. L’obiettivo è chiaro: alleggerire la pressione sui pronto soccorso, in particolare su quello dell’ospedale SS Annunziata di Taranto, spostando una parte significativa dell’assistenza sul territorio.

In termini semplici: meno accessi inutili in ospedale e più servizi sanitari vicino ai cittadini.

La situazione oggi

Il San Marco si trova in una fase di transizione importante. Le basi strutturali sono ormai quasi complete, alcune realtà sono già attive e altre stanno per esserlo. Il vero salto di qualità, però, arriverà solo con la piena attivazione dei servizi e con un’organizzazione efficace del personale.

Solo allora si potrà parlare di un presidio sanitario davvero completo, capace di rispondere concretamente alle esigenze del territorio.

«Quello di oggi è stato un momento di verifica concreto e necessario – ha dichiarato il sindaco Ciro D’Alò –. I passi avanti sono significativi, ma continueremo a monitorare con attenzione ogni fase affinché le strutture diventino pienamente operative nei tempi previsti. La comunità ha bisogno di servizi sanitari efficienti e vicini ai cittadini».