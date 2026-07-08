Grottaglie, il riqualificato Palasport Campitelli e il Nuovo Tensostatico, pronti per i Giochi del Mediterraneo

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Un video che vale più di mille parole. Le nuove immagini che circolano in queste ore mostrano finalmente il Palasport Campitelli di Grottaglie nella sua veste rinnovata, frutto di un intervento di riqualificazione atteso da anni e reso ancora più urgente dall’appuntamento con i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

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Le riprese restituiscono con chiarezza l’entità del lavoro svolto: non solo l’edificio storico rimesso a nuovo, ma anche la nuova struttura tensostatica esterna, che amplia in maniera significativa gli spazi a disposizione dell’impianto e ne ridisegna il profilo.

Tre discipline in un solo impianto

Il Palasport Campitelli non sarà semplicemente un contenitore di eventi, ma un vero e proprio polo multidisciplinare. All’interno della struttura principale e della nuova tensostruttura si svolgeranno infatti le gare di ginnastica artistica e ginnastica ritmica, mentre gli spazi saranno teatro anche delle competizioni di pallamano.

Una scelta che conferma la vocazione dell’impianto grottagliese a diventare uno dei punti di riferimento sportivi della manifestazione, capace di ospitare discipline diverse per esigenze tecniche e pubblico, dagli attrezzi della ginnastica al ritmo di gioco della pallamano.

Un impianto che cambia volto

Chi conosce il vecchio Palasport Campitelli farà fatica a riconoscerlo. Il video mostra un impianto profondamente rinnovato negli spazi interni ed esterni, con soluzioni pensate per l’accoglienza del pubblico, per gli atleti e per la gestione degli eventi su scala internazionale.

La nuova struttura tensostatica, in particolare, rappresenta l’elemento più visibile del cambiamento: una copertura moderna e funzionale che si integra con il corpo storico dell’edificio, ampliando la capacità dell’impianto senza snaturarne l’identità.

Grottaglie protagonista dei Giochi del Mediterraneo

Con questo intervento, Grottaglie conferma il proprio ruolo all’interno del grande progetto dei Giochi del Mediterraneo 2026, che porterà in Puglia atleti e appassionati da tutto il bacino mediterraneo. Il Palasport Campitelli si aggiunge così alla rete di impianti riqualificati sul territorio tarantino, pronti ad accogliere un evento sportivo di portata internazionale.

Un risultato che restituisce alla città un impianto all’altezza delle sfide sportive più importanti, e che lascerà un’eredità duratura ben oltre la fine della manifestazione.