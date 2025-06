Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie, comunica un promemoria in merito alla imminente scadenza dei termini di presentazione delle domande per le iscrizioni ai servizi Mensa e Trasporto scolastico – A.S. 2025/2026.

“Si ricorda alla cittadinanza che le iscrizioni ai servizi Mensa e Trasporto scolastico per l’anno scolastico 2025/2026dovranno essere completate entro e non oltre il 30 giugno 2025. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, accedendo al portale del Comune di Grottaglie, nella sezione:

“Aree Tematiche” → “Servizi Online” → “Mensa, Trasporto scolastico, Cedole librarie e Asilo nido”

Accedi al portale

Per accedere è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), come previsto dalla normativa nazionale vigente.

Nel caso di prima iscrizione, in attesa della conferma della sezione assegnata, si invita l’utenza a selezionare provvisoriamente la “Sezione A”. Sarà cura dell’utente comunicare successivamente all’ufficio competente l’esatta sezione/classe di appartenenza.

Per informazioni o supporto è possibile contattare l’ufficio preposto tramite email all’indirizzo: pi@comune.grottaglie.ta.it

Nella richiesta è necessario indicare:

Nome e cognome del bambino/a (in caso di rinnovo);

Oppure, in caso di prima iscrizione, nome, cognome e codice fiscale del genitore.

Si invita la cittadinanza a rispettare scrupolosamente le modalità e le tempistiche indicate, al fine di garantire una corretta gestione delle procedure di iscrizione.