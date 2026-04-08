Pubblicità in concessione a Google

Una notizia, inattesa, sta animando la comunità di Grottaglie negli ultimi giorni: presto la Fontana Monumentale di Piazza Principe di Piemonte cambierà volto. Il Sindaco ha comunicato che la Giunta ha dato il via libera a un intervento che unisce arte, formazione e valorizzazione del territorio, attraverso una collaborazione tra il Comune, il Liceo Artistico “V. Calò” e l’Associazione Artistica Culturale “Art E”.

Pubblicità in concessione a Google

L’iniziativa nasce nell’ambito di un protocollo d’intesa volto a rafforzare il dialogo tra istituzioni, scuola e realtà culturali locali, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio storico e artistico della città.

Il progetto prevede la realizzazione di manufatti ceramici decorativi ispirati alla tradizione figulina di Grottaglie, che andranno ad arricchire il basamento della Fontana Monumentale, uno dei luoghi simbolo della città. Un intervento che non solo punta a migliorare il decoro urbano, ma anche a rafforzare il legame tra comunità e identità culturale.Per la realizzazione dell’opera, il Comune sosterrà la spesa destinata all’acquisto dei materiali necessari. La progettazione e la produzione delle piastrelle saranno invece curate dagli studenti del Liceo Artistico “V. Calò”, con il supporto dell’Associazione “Art E”, in un percorso che unisce formazione e pratica artistica.

«Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come sia possibile unire formazione, tradizione e innovazione – dichiara il sindaco Ciro D’Alò. Valorizzare la nostra ceramica significa rafforzare l’identità di Grottaglie e, allo stesso tempo, offrire ai giovani l’opportunità di essere protagonisti attivi nella cura e nella bellezza della città».

Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella promozione del patrimonio locale e nella creazione di sinergie tra istituzioni e mondo della formazione, puntando su cultura e creatività come leve di sviluppo e identità per il territorio.

La delibera, immediatamente esecutiva, consente l’avvio in tempi brevi delle attività previste.