La giornata dedicata al Retake Day 2025 ha registrato un nuovo straordinario successo a Grottaglie, grazie all’azione corale di decine di volontari e associazioni impegnate nella valorizzazione di un luogo simbolico: la Lama dei Pensieri e la Gravina di San Biagio. Dopo il primo intervento dello scorso settembre, i partecipanti sono tornati sul posto per restituire decoro e bellezza a un’area naturale di altissimo valore paesaggistico, storico e ambientale.

L’evento ha dimostrato ancora una volta l’efficacia della collaborazione tra cittadini, associazioni e operatori locali per contrastare il degrado e promuovere la cura dei beni comuni. Azioni come questa generano impatti tangibili: raccolti più di 4 quintali di rifiuti, tra cui oltre 430 bottiglie di vetro e circa 85 kg di plastica. Un intervento concreto che rinnova lo spirito di comunità e la partecipazione civica.

Il valore educativo e culturale dell’evento è stato sottolineato anche dalla guida Maria De Marco durante una passeggiata culturale organizzata in collaborazione con l’associazione Grott’Art. “Se non conosciamo un luogo, non impariamo a prendercene cura né a proteggerlo”, ha dichiarato, sintetizzando lo spirito dell’iniziativa.

Indice dei contenuti

Il valore del territorio e della Gravina di San Biagio

La Gravina di San Biagio è un autentico scrigno naturalistico situato nella Lama dei Pensieri, area verde che si estende tra percorsi pedonali, formazioni rocciose e vegetazione spontanea. Si tratta di un sito che ospita numerose specie vegetali autoctone e rappresenta un punto di riferimento per escursionisti, fotografi, famiglie e amanti della natura. La sua bellezza paesaggistica è arricchita da tracce della civiltà rupestre e da tradizioni che si perdono nella storia del territorio grottagliese.

Le azioni di Retake Grottaglie

Il gruppo Retake Grottaglie è protagonista ormai da anni di azioni mirate al recupero del patrimonio urbano e naturale della città. Durante il Retake Day 2025, l’obiettivo principale è stato la rimozione dei rifiuti e il ripristino della fruibilità dell’area. Con oltre 430 bottiglie di vetro raccolte, centinaia di lattine, plastiche e rifiuti indifferenziati, si è trattato di un intervento concreto e organizzato. I rifiuti sono stati poi smaltiti grazie al supporto logistico dell’azienda AVR SpA.

Partecipazione attiva dei volontari

Alla giornata hanno preso parte decine di cittadini di ogni età, accompagnati da diverse realtà associative come ASD AVIS Grottaglie e Grottaglie Bike. Il coinvolgimento di tanti volontari rappresenta un forte segnale di attaccamento al territorio e di sensibilità ambientale, oltre che una testimonianza del desiderio collettivo di costruire una comunità più attenta e inclusiva.

Educazione ambientale e valorizzazione culturale

Non solo raccolta rifiuti: l’intervento è stato anche un’occasione per riscoprire il valore storico e culturale della Gravina di San Biagio. Grazie alla guida Maria De Marco e all’associazione Grott’Art, i partecipanti hanno potuto ascoltare aneddoti e curiosità sul luogo. Questa integrazione tra azione pratica e educazione ambientale si è rivelata un potente strumento per rafforzare il legame con il territorio e diffondere una cultura della cura.

Collaborazioni e sinergie locali

L’evento ha visto la partecipazione e il supporto di numerose realtà locali, tra cui volontari, guide turistiche, associazioni sportive e aziende. Particolarmente apprezzato il momento di ristoro offerto da Vito D’Amicis, che ha trasformato la conclusione dell’intervento in un momento conviviale. Questa rete di sinergie è la chiave del successo dell’iniziativa, e rappresenta un modello replicabile in altre aree della città e del territorio provinciale.

Impatto dell’iniziativa

La risonanza positiva del Retake Day 2025 è la prova che anche piccoli gesti collettivi possono portare a risultati importanti. I numeri parlano chiaro: oltre 500 kg di rifiuti rimossi, decine di cittadini coinvolti, maggiore visibilità per un sito naturalistico spesso dimenticato. Come ha dichiarato Carmen Fasano, responsabile di Retake Grottaglie: “Un luogo come la Gravina di San Biagio non è solo un patrimonio naturalistico e storico, ma anche un’opportunità per riconnetterci con il territorio e con la nostra identità”.

Per chi non l’avesse ancora visitata, questa è l’occasione giusta: andateci. Scopritela. Vivetela. Perché ogni visita, ogni passeggiata, ogni gesto di cura è un passo verso un futuro più consapevole, condiviso e sostenibile.