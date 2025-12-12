Pubblicità in concessione a Google

Un altro passo concreto per rendere Grottaglie sempre più cardioprotetta. Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 10:00, l’Associazione Medici per San Ciro ODV consegnerà alla cittadinanza un nuovo defibrillatore (DAE), proseguendo l’impegno assunto negli anni: diffondere su tutto il territorio comunale strumenti salvavita pronti all’uso in caso di emergenza.

La nuova postazione sarà collocata in un’area videosorvegliata presso l’azienda MEID, in Corso Europa n. 14, nella zona industriale di Grottaglie. Una scelta che nasce anche dall’accoglimento della proposta avanzata dagli imprenditori dell’area industriale: portare un DAE in un punto strategico, facilmente accessibile e tutelato, aumentando così le possibilità di intervento rapido in caso di arresto cardiaco.

A sottolineare il valore della collaborazione tra associazione e realtà del territorio è il presidente, dott. Salvatore Lenti, che ringrazia il titolare della MEID: “Al titolare, il Signor Giuseppe Locorotondo, va tutta la nostra riconoscenza per il supporto offerto. Il numero dei privati cittadini che rispondono positivamente alle nostre richieste di collaborazione sta crescendo ed è questa per noi la concretizzazione di un progetto di sensibilizzazione che portiamo avanti da anni e in cui crediamo fermamente”.

La mattinata non sarà solo una cerimonia simbolica: al termine della consegna, gli istruttori di Progetto Cuore Grottaglie saranno a disposizione di chi vorrà esercitarsi con manichini e trainer (defibrillatori didattici), simulando scenari di intervento in caso di arresto cardiaco. Un’opportunità preziosa per avvicinare cittadini, lavoratori e curiosi a gesti che possono davvero fare la differenza: riconoscere l’emergenza, chiamare i soccorsi, iniziare le manovre di rianimazione e usare correttamente un DAE.

L’iniziativa conferma un messaggio chiaro: la prevenzione e la sicurezza non sono solo temi sanitari, ma un progetto di comunità, costruito grazie alla collaborazione tra associazioni, imprese e cittadini. E ogni nuovo defibrillatore installato sul territorio è un pezzo in più di una rete che può salvare vite, quando ogni minuto conta.