Grottaglie, migliaia di bottiglie riaffiorano dopo l’incendio: denuncia contro gli incivili

Un rifiuto ben differenziato non è spazzatura, ma materia prima secondaria. Quando lo abbandoniamo o lo distruggiamo, stiamo letteralmente buttando via l'energia, l'acqua e il lavoro necessari per produrlo.

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Alcune zone di Italia sono oramai tristemente conosciute come “Terra dei fuochi”; territori dove lo Stato sembra aver abdicato al suo ruolo, lasciando i cittadini ostaggio di criminali che avvelenano aria, terra e acqua lucrando profitti enormi e causando danni irreparabili alle persone ed all’ambiente.

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Anche il territorio di Grottaglie è – purtroppo – sfregiato da incivili che, incuranti del bene altrui, abbandonano rifiuti e immondizia in maniera indiscriminata. L’elenco è quasi infinito: macerie risultanti da lavori edili, imballaggi, elettrodomestici ingombranti, sfalci di vegetazione, rifiuti domestici ed industriali, solo per citarne alcuni.

Fare una passeggiata nelle strade e nelle campagne alla periferia di Grottaglie per ammirare il panorama e respirare un po’ d’aria pulita rischia sempre di più di trasformarsi in una esperienza avvilente a cui, purtroppo, i nostri occhi rischiano di assuefarsi.

Il fuoco non cancella, rivela

Qualcuno, forse ingenuamente oppure esasperato dall’accumulo indiscriminato, pensa che appiccare il fuoco a questi rifiuti risolva il problema, ma in realtà non fa che peggiorare il problema.

Le fiamme incontrollate spesso distruggono la vegetazione e anche quest’anno ampie porzioni di macchia mediterranea sono state divorate dal fuoco, mettendo a rischio anche pinete e gravine. In più, la combustione incontrollata diffonde nell’aria sostanze inquinanti dannose per la salute, inquinando anche campi coltivati e falde acquifere.

Quello che rimane poi, è ancora più sconvolgente: tra gli scheletri anneriti delle piante bruciate emergono centinaia di rifiuti che il fuoco non ha distrutto: bottiglie di vetro, teli di protezione dei vigneti, manufatti in ceramica, mattoni e piastrelle, rendendo il panorama – se possibile – ancora più triste e desolante.

Il problema del degrado

Il problema dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti va quindi ben oltre l’impatto visivo e il degrado urbano. Come cittadini, dobbiamo guardare sotto la superficie e essere consapevoli che l’inciviltà del singolo è solo la punta dell’iceberg di un danno ecologico ed economico enormemente più profondo.

Chi abbandona un rifiuto in natura non sta semplicemente “spostando un oggetto dove non si vede”. Sta immettendo nell’ambiente sostanze chimiche, metalli pesanti e microplastiche destinate a rimanere nel terreno e nelle falde acquifere per decenni, se non secoli.

La pioggia percola attraverso i rifiuti accumulati abusivamente, trasportando sostanze tossiche direttamente nel terreno agricolo e nei fiumi causando anche rischi per la fauna. Gli animali scambiano spesso la plastica per cibo o vi rimangono intrappolati. L’impatto sulla biodiversità locale è diretto e devastante.

A questo si aggiunge anche il costo economico; le bonifiche dei siti degradati costano alle amministrazioni locali — e quindi ai contribuenti — somme ingenti che potrebbero essere destinate a servizi per la comunità, scuole o aree verdi.

Lo spreco nascosto: distruggere risorse invece di valorizzarle

C’è un secondo aspetto fondamentale, spesso trascurato nel dibattito pubblico: l’incapacità di vedere il rifiuto come risorsa.

Ogni bottiglia di plastica, lattina di alluminio, imballaggio in cartone o vecchio elettrodomestico gettato nell’ambiente o finito impropriamente nell’indifferenziato, rappresenta una sconfitta per l’economia circolare.

Un rifiuto ben differenziato non è spazzatura, ma materia prima secondaria. Quando lo abbandoniamo o lo distruggiamo, stiamo letteralmente buttando via l’energia, l’acqua e il lavoro necessari per produrlo.

Dobbiamo essere consapevoli di quanto costa sprecare queste risorse, a partire dalle estrazione di nuove materie prime al consumo di energia: Se non ricicliamo l’alluminio o la plastica, costringiamo l’industria a estrarre nuova bauxite o a raffinare ulteriore petrolio, incrementando le emissioni di CO₂. Riciclare l’alluminio richiede il 95% di energia in meno rispetto alla sua produzione da materia vergine; per il vetro il risparmio energetico si attesta attorno al 25-30%.

L’Europa e la nostra filiera industriale dipendono dalle materie prime secondarie per ridurre la dipendenza dall’estero. Ogni rifiuto non riciclato è una perdita netta per la competitività del sistema paese.

Cambiare paradigma: dalla sanzione alla cultura della responsabilità

Le immagini mostrate nel video ci ricordano che il contrasto all’abbandono dei rifiuti richiede una duplice azione: da un lato controlli e sanzioni severe per punire chi viola le regole; dall’altro un cambiamento culturale profondo.

La gestione dei rifiuti non inizia quando li mettiamo fuori dalla porta, ma nel momento in cui acquistiamo un prodotto e ne pianifichiamo il fine vita. Differenziare correttamente e sfruttare al meglio le isole ecologiche esistenti sul territorio significa difendere l’ambiente in cui viviamo e preservare il futuro economico della nostra comunità, cosa di cui ci rendiamo amaramente conto quando arriva il bollettino della TARI da pagare.

Grottaglie dispone anche di un servizio di raccolta a domicilio che viene effettuato gratuitamente, e davvero è incomprensibile cosa spinga qualcuno a fare la fatica di caricarsi in macchina un armadio, una lavatrice o un pezzo sanitario per abbandonarlo in campagna, quando basterebbe chiedere agli addetti della igiene urbana di venirlo a ritirare da casa nostra.

Guardate il video, condividetelo e riflettiamo insieme: la tutela del territorio parte dai gesti quotidiani di ciascuno di noi.