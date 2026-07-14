Il Comune di Grottaglie ha avviato il procedimento per il rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio – Integrata VAS e VIA, l’organo consultivo che si occupa di autorizzazioni paesaggistiche, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale sul territorio comunale. E’ stato approvato lo schema di Avviso Pubblico per la selezione di cinque nuovi componenti.
Perché si rinnova la Commissione
L’attuale Commissione era stata nominata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 6 luglio 2023. Il 6 luglio 2026 sono trascorsi i tre anni di durata previsti dal regolamento comunale, rendendo necessario l’avvio delle procedure per la formazione del nuovo organo.
Quali profili si cercano
L’Avviso Pubblico prevede la selezione di 5 componenti, individuati tra professionisti esterni all’amministrazione comunale, così suddivisi:
- un esperto in tutela paesaggistica, restauro e recupero dei beni architettonici e culturali;
- un esperto in pianificazione territoriale ed ambientale, VAS e VIA;
- un esperto in archeologia;
- un esperto in scienze della terra (geologia, geomorfologia);
- un perito agrario o geometra con almeno cinque anni di esperienza documentata nelle materie sopra indicate e iscrizione a un albo professionale.
Per i quattro profili con laurea è richiesta una specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale nel settore di competenza; per il profilo privo di laurea è richiesta esperienza quinquennale.
Come presentare la domanda
La domanda, redatta secondo il modello allegato all’avviso, dovrà indicare un solo profilo tra quelli disponibili e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:
- copia del documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae professionale in formato europeo, sottoscritto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
Le domande potranno essere presentate:
- a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune;
- via PEC all’indirizzo comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it, in formato pdf/p7m.
Scadenza
Il termine per la presentazione delle domande è di 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio online del Comune di Grottaglie. Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre il termine.
Come avviene la valutazione
Una commissione interna, composta dalla Responsabile del Settore LL.PP., da un funzionario con posizione organizzativa e dal Segretario Comunale, valuterà i titoli e i curricula in base a un punteggio massimo di 30 punti, così ripartito:
- attività professionale: fino a 20 punti;
- titoli di studio: fino a 5 punti;
- altri titoli (dottorati, master, esperienze in altre commissioni, pubblicazioni): fino a 5 punti.
Per ciascun profilo sarà stilata una graduatoria; i candidati non selezionati confluiranno in una short list valida per eventuali sostituzioni nel corso del triennio.
Durata dell’incarico e compenso
La Commissione resterà in carica per un periodo massimo di tre anni e i suoi membri potranno farne parte una sola volta. Ai componenti spetta un gettone di presenza pari a quello percepito dai consiglieri comunali, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Contatti e informazioni
Per chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Grottaglie:
- Email: valeria.talo@comune.grottaglie.ta.it
- Telefono: 099-5620239
- Sede: Via Martiri d’Ungheria, Ufficio Tecnico – ricevimento martedì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.grottaglie.ta.it (clicca qui) e all’Albo Pretorio online.