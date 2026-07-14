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Il Comune di Grottaglie ha avviato il procedimento per il rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio – Integrata VAS e VIA, l’organo consultivo che si occupa di autorizzazioni paesaggistiche, Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale sul territorio comunale. E’ stato approvato lo schema di Avviso Pubblico per la selezione di cinque nuovi componenti.

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Perché si rinnova la Commissione

L’attuale Commissione era stata nominata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 6 luglio 2023. Il 6 luglio 2026 sono trascorsi i tre anni di durata previsti dal regolamento comunale, rendendo necessario l’avvio delle procedure per la formazione del nuovo organo.

Quali profili si cercano

L’Avviso Pubblico prevede la selezione di 5 componenti, individuati tra professionisti esterni all’amministrazione comunale, così suddivisi:

un esperto in tutela paesaggistica, restauro e recupero dei beni architettonici e culturali;

dei beni architettonici e culturali; un esperto in pianificazione territoriale ed ambientale , VAS e VIA;

, VAS e VIA; un esperto in archeologia ;

; un esperto in scienze della terra (geologia, geomorfologia);

(geologia, geomorfologia); un perito agrario o geometra con almeno cinque anni di esperienza documentata nelle materie sopra indicate e iscrizione a un albo professionale.

Per i quattro profili con laurea è richiesta una specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale nel settore di competenza; per il profilo privo di laurea è richiesta esperienza quinquennale.

Come presentare la domanda

La domanda, redatta secondo il modello allegato all’avviso, dovrà indicare un solo profilo tra quelli disponibili e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:

copia del documento di identità in corso di validità;

curriculum vitae professionale in formato europeo, sottoscritto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

Le domande potranno essere presentate:

a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune;

via PEC all’indirizzo comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it, in formato pdf/p7m.

Scadenza

Il termine per la presentazione delle domande è di 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio online del Comune di Grottaglie. Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre il termine.

Come avviene la valutazione

Una commissione interna, composta dalla Responsabile del Settore LL.PP., da un funzionario con posizione organizzativa e dal Segretario Comunale, valuterà i titoli e i curricula in base a un punteggio massimo di 30 punti, così ripartito:

attività professionale: fino a 20 punti;

titoli di studio: fino a 5 punti;

altri titoli (dottorati, master, esperienze in altre commissioni, pubblicazioni): fino a 5 punti.

Per ciascun profilo sarà stilata una graduatoria; i candidati non selezionati confluiranno in una short list valida per eventuali sostituzioni nel corso del triennio.

Durata dell’incarico e compenso

La Commissione resterà in carica per un periodo massimo di tre anni e i suoi membri potranno farne parte una sola volta. Ai componenti spetta un gettone di presenza pari a quello percepito dai consiglieri comunali, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Contatti e informazioni

Per chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Grottaglie:

Email: valeria.talo@comune.grottaglie.ta.it

Telefono: 099-5620239

Sede: Via Martiri d’Ungheria, Ufficio Tecnico – ricevimento martedì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00

Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.grottaglie.ta.it (clicca qui) e all’Albo Pretorio online.