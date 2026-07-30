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È stata ufficialmente costituita l’Associazione culturale “Idee di Comunità”, una nuova realtà che riunisce competenze, esperienze e sensibilità provenienti dal mondo dell’imprenditoria, delle libere professioni, della pubblica amministrazione e del volontariato, con l’obiettivo di promuovere il confronto e la partecipazione sui principali temi economici e sociali che interessano il territorio.

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L’Associazione nasce dalla convinzione che le sfide dello sviluppo locale richiedano un dialogo aperto, competente e costruttivo tra cittadini, istituzioni, imprese e mondo associativo. In questo spirito, “Idee di Comunità” si propone come uno spazio di elaborazione culturale e civica, orientato allo studio, all’approfondimento e alla promozione di iniziative dedicate allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio e dell’area ionica.

Tra le finalità dell’Associazione figurano la promozione del dibattito pubblico, l’organizzazione di incontri, seminari, convegni e momenti di approfondimento, la valorizzazione delle migliori esperienze territoriali e il sostegno a progetti capaci di favorire la crescita economica, la coesione sociale e l’innovazione.

“Idee di Comunità” intende essere uno strumento di riflessione pubblica, aperto al contributo di tutti coloro che condividono la volontà di costruire una visione di sviluppo sostenibile e inclusivo. Un luogo di idee, confronto e proposta, capace di mettere in rete competenze diverse e di stimolare una partecipazione attiva della comunità locale e provinciale.

Il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione, in carica per il triennio 2026-2028, è composto da Vincenzo Palmisani, Mariacarmela Palmieri, Giovanni Maurizio Gravili, Francesco Schiena, Franco Italo Spagnulo e Francesco Galeone.

Nel corso della seduta costitutiva, il Consiglio Direttivo ha nominato Vincenzo Palmisani Presidente dell’Associazione per il primo mandato.

Nei prossimi giorni saranno completate le nomine delle altre cariche associative e sarà presentato il programma delle prime iniziative pubbliche, che segneranno l’avvio delle attività di “Idee di Comunità” sul territorio.

L’Associazione rivolge fin da ora un invito a cittadini, amministratori, rappresentanti delle categorie produttive, del mondo della scuola, della cultura e del Terzo Settore a prendere parte a questo percorso, nella consapevolezza che il futuro del territorio e dell’area ionica dipende dalla capacità di fare comunità, valorizzare le competenze e trasformare le idee in progetti concreti al servizio dello sviluppo collettivo.