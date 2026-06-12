La coalizione di maggioranza che sostiene il sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò torna a farsi sentire con un comunicato ufficiale firmato da tutte le liste che compongono Grottaglie Next.
Il documento arriva in un momento di evidente tensione politica cittadina, segnato dall’allontanamento di alcuni consiglieri dalla maggioranza e dall’emergere di un fronte di opposizione aggregato attorno al cosiddetto “campo largo”. Nel testo, la coalizione rivendica i risultati amministrativi raggiunti, respinge le critiche sulle polemiche degli ultimi giorni — dal nuovo asilo nido all’erogazione dei sussidi sociali — e prende le distanze nette dai consiglieri Giovanni Annicchiarico e Alessandra Lacava, accusati di aver abbandonato di fatto le proprie responsabilità istituzionali. QUI il comunicato integrale.