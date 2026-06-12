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La coalizione di maggioranza che sostiene il sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò torna a farsi sentire con un comunicato ufficiale firmato da tutte le liste che compongono Grottaglie Next.

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Il documento arriva in un momento di evidente tensione politica cittadina, segnato dall’allontanamento di alcuni consiglieri dalla maggioranza e dall’emergere di un fronte di opposizione aggregato attorno al cosiddetto “campo largo”. Nel testo, la coalizione rivendica i risultati amministrativi raggiunti, respinge le critiche sulle polemiche degli ultimi giorni — dal nuovo asilo nido all’erogazione dei sussidi sociali — e prende le distanze nette dai consiglieri Giovanni Annicchiarico e Alessandra Lacava, accusati di aver abbandonato di fatto le proprie responsabilità istituzionali. QUI il comunicato integrale.