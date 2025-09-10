Pubblicità in concessione a Google

Finalmente il Campus Savarra di Grottaglie si rigenera: sono generati i lavori per il rifacimento dell’illuminazione esterna, un intervento atteso che da nuova energia e sicurezza agli spazi frequentati ogni giorno da studenti e cittadini.

Il progetto ha previsto la sostituzione e il potenziamento degli impianti luminosi, così da rendere l’area più accogliente, sicura e fruibile anche nelle ore serali. Non si tratta solo di lampioni: è un passo avanti verso una riqualificazione complessiva del campus, che torna a brillare come punto di riferimento per la comunità.

L’investimento del Comune – circa 40mila euro – segna la volontà concreta di valorizzare il Savarra e restituirlo a pieno alla città, con spazi più moderni e funzionali. Un luogo che diventa così non solo un polo scolastico, ma anche un ambiente vivo e inclusivo.