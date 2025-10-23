Pubblicità in concessione a Google

Grottaglie accelera sulla sicurezza stradale. Dalla metà di settembre è in corso una riorganizzazione della viabilità che riguarda, in questa prima fase, l’area tra Viale Ariosto, Via Collodi e Viale Di Vittorio: una revisione dei sensi di marcia pensata per alleggerire i flussi, ridurre le manovre rischiose e tutelare residenti e pedoni.

Il piano prevede anche nuovi sensi unici in Via Carlo Marx, con ulteriori adattamenti in altre zone della città nei prossimi mesi. Parallelamente cresce la presenza della Polizia Locale, impegnata a contrastare i comportamenti scorretti alla guida tramite controlli puntuali e strumenti elettronici in grado di rilevare mancata assicurazione e revisione scaduta. Per favorire gli spostamenti a piedi e in bici sono previsti attraversamenti pedonali rialzati, utili a moderare la velocità e rendere più visibili i passaggi.

Di seguito, il messaggio integrale del Sindaco:

“Dalla metà di settembre abbiamo avviato un importante intervento di riorganizzazione della viabilità cittadina, grazie all’impegno costante del Corpo di Polizia Locale, guidato con competenza dalla Comandante, Dott.ssa Corbacio.

In questa prima fase abbiamo rivisto i sensi di marcia nel quartiere compreso tra Viale Ariosto, Via Collodi e Viale Di Vittorio, con l’obiettivo di migliorare la circolazione e garantire maggiore sicurezza a residenti e pedoni.

Un ulteriore intervento riguarda i sensi unici, in Via Carlo Marx, e altri seguiranno nei prossimi mesi in diverse zone della città.

Parallelamente, la presenza attiva sul territorio della Polizia Locale sta consentendo di contrastare con efficacia comportamenti scorretti alla guida. Grazie anche all’utilizzo di strumenti di controllo elettronico, vengono sanzionati i veicoli privi di copertura assicurativa o non sottoposti a regolare revisione.

Proprio per favorire la mobilità pedonale e ciclistica verranno realizzati alcuni attraversamenti pedonali rialzati.

Continueremo su questa strada, con interventi mirati e un’azione costante a tutela della sicurezza di tutti continuando ad investire somme economiche in interventi di sicurezza stradale.”

In sintesi meno conflitti in carreggiata, più controlli e infrastrutture “traffic calming”. Un percorso a step, con ulteriori novità già in agenda per estendere il modello di mobilità sicura a tutta la città.