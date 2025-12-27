In vista del Concerto di Capodanno, in programma nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, il Sindaco di Grottaglie ha firmato un’ordinanza che introduce una serie di misure straordinarie di sicurezza nelle aree interessate dall’evento, tra cui Piazza Regina Margherita, Piazza Rossano, Salita Immacolata e le vie limitrofe.

Il provvedimento nasce con l’obiettivo di garantire ordine pubblico e tutela dell’incolumità dei partecipanti. In particolare, nell’area del concerto sarà vietata la vendita, la somministrazione e l’introduzione di bevande in contenitori di vetro o lattine, così come l’uso e l’introduzione di fuochi pirotecnici.

Previsti anche controlli sugli accessi: non sarà consentito entrare con zaini o borse contenenti oggetti potenzialmente pericolosi, come spray urticanti o materiali che possano rappresentare un rischio per la sicurezza.

L’ordinanza sarà in vigore per tutta la durata dell’evento e verrà fatta rispettare dalle Forze dell’ordine e dalla Polizia Locale, al fine di assicurare uno svolgimento sereno e sicuro dei festeggiamenti di fine anno.