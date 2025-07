Pubblicità in concessione a Google

È istituito, con apposito ordinanza (240 del 12 luglio 2025) il senso unico di marcia e divieto di sosta e fermata con rimozione coatta per tutti i veicoli, nelle giornate interessate dagli eventi del cartellone estivo 2025, dal 16 al 31 luglio 2025, sulla Strada comunale esterna Cave di Fantiano, nel tratto compreso fra via XXV Luglio e Strada comunale Gravine di Riggio in direzione Cave di Fantiano. Si invita a consultare l’ordinanza per una informazione più dettagliata.

