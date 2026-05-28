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Una tarda mattinata improvvisamente movimentata quella vissuto oggi a Grottaglie, dove nel giro di poco tempo si è registrato un distintivo passaggio temporalesco accompagnati da forti tuoni, rovesci intensi e un rapido peggioramento del cielo.

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Dopo giornate caratterizzate da temperature in aumento e da un clima sempre più caldo e afoso, l’atmosfera ha iniziato a caricarsi di energia favorendo la formazione di celle temporalesche localizzate ma particolarmente intense. Si tratta di fenomeni che in meteorologia vengono spesso definiti “temporali di calore”.

Questi temporali si sviluppano soprattutto quando il forte riscaldamento del suolo durante la giornata provoca rapide correnti ascensionali di aria calda e umida. L’aria, salendo velocemente verso quote più fredde, genera nubi temporalesche capaci di produrre piogge improvvise, attività elettrica e raffiche di vento.

Anche nell’area di Grottaglie il contrasto tra il caldo accumulato nelle ultime ore e l’ingresso di aria più instabile in quota potrebbe aver favorito la formazione dei due nuclei temporaleschi che hanno interessato la città a distanza ravvicinata.

In molti hanno segnalato forti tuoni e rovesci intensi ma di breve durata, tipici proprio dei temporali estivi. Fenomeni che spesso si sviluppano rapidamente e altrettanto rapidamente possono dissolversi, lasciando però un sensibile calo delle temperature.

Situazioni simili potrebbero ripresentarsi anche nei prossimi giorni, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, qualora dovessero continuare il caldo e l’umidità elevata.

Come sempre, in presenza di temporali intensi, è consigliabile prestare attenzione agli spostamenti e limitare la permanenza all’aperto durante l’attività elettrica.