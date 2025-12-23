Pubblicità in concessione a Google

A breve sarà presentato il progetto firmato dai maestri ceramisti di Grottaglie che darà vita a un nuovo allestimento nel Terminal passeggeri dell’aeroporto “Marcello Arlotta”: un’idea unitaria, curata nei dettagli, pensata come vetrina collettiva dove tradizione e stile personale di ogni artista convivono in un’unica “narrazione”.



Colori, decorazioni e richiami alla storia figulina grottagliese saranno protagonisti, per trasformare l’aerostazione in un luogo vivo, capace di emozionare e di farsi riconoscere come parte dell’identità della comunità.

Negli ultimi mesi ci sono stati sopralluoghi congiunti tra Aeroporti di Puglia , Amministrazione comunale e ceramisti, per individuare gli spazi e definire la realizzazione.