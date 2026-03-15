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Il movimento politico Grottaglie Democratica esprime grande soddisfazione per i due importanti riconoscimenti assegnati da Legambiente al Comune di Grottaglie nell’ambito dell’iniziativa dedicata ai Comuni Ricicloni.

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La città ha infatti ottenuto il riconoscimento sia come Comune Riciclone sia come Comune oltre il 70% di raccolta differenziata, un risultato significativo che testimonia l’impegno concreto dell’amministrazione e dell’intera comunità nella tutela dell’ambiente e nella diffusione di comportamenti virtuosi.

Alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti, svoltasi nei giorni scorsi, era presente l’assessore all’Ambiente del Comune di Grottaglie, Maurizio Stefani, che ha rappresentato l’amministrazione comunale.

«Questo risultato – dichiara l’assessore Maurizio Stefani – è frutto di un lavoro condiviso. Il ringraziamento più grande va ai cittadini di Grottaglie, che con senso civico e attenzione quotidiana contribuiscono in maniera determinante al raggiungimento di questi importanti traguardi ambientali. Senza la collaborazione della comunità, risultati come questi non sarebbero possibili».

Sulla vicenda interviene anche Cosimo Cardea, responsabile del movimento Grottaglie Democratica, che sottolinea il valore del lavoro svolto in questi anni.

«Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento anche alla Polizia Locale, che con controlli costanti e verifiche settimanali contribuisce a garantire il corretto svolgimento della raccolta differenziata. Un ringraziamento va inoltre a tutto il personale della AVR, impegnato quotidianamente sul territorio con professionalità e dedizione per mantenere la città pulita e migliorare la qualità del servizio».

Leonardo Attanasio, consigliere comunale di Grottaglie Democratica, annuncia inoltre nuove iniziative per contrastare comportamenti scorretti: «A breve saranno installate 15 fototrappole sul territorio comunale, strumenti che permetteranno di individuare e sanzionare i furbi che deturpano l’ambiente e non rispettano le regole. È un passo ulteriore per tutelare la nostra città e il lavoro di chi ogni giorno si impegna per mantenerla decorosa».

Grottaglie Democratica evidenzia come questi riconoscimenti rappresentino uno stimolo a proseguire con determinazione sulla strada intrapresa, rafforzando le politiche ambientali e promuovendo una sempre maggiore partecipazione dei cittadini.