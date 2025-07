Pubblicità in concessione a Google

La Regione Puglia ha conferito al Comune di Grottaglie un prestigioso riconoscimento per l’eccellenza nella raccolta differenziata, celebrando un risultato che non è solo un numero, ma il simbolo concreto di un cambiamento culturale e ambientale profondo. Durante l’evento “Economia circolare in festa” tenutosi a Bari il 10 luglio 2025, Grottaglie è stata premiata per aver raggiunto, nel 2024, un ragguardevole 75,42% di raccolta differenziata, superato nel mese di giugno 2025 con il picco del 79,81%.

Il riconoscimento della Regione Puglia

Il premio è stato conferito nell’ambito dell’iniziativa regionale “Economia circolare in festa”, promossa dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia, con lo scopo di valorizzare le buone prassi e le sfide nella gestione dei rifiuti urbani. La Regione ha riconosciuto Grottaglie come “Comune di eccellenza nella raccolta differenziata”, con l’attestazione firmata dal presidente Michele Emiliano e dall’assessora Serena Triggiani.

La percentuale del 75,42% raggiunta è frutto di un lavoro collettivo che coinvolge amministrazione, cittadini, imprese e il gestore del servizio di raccolta.

Le parole del Sindaco

Il sindaco ha commentato pubblicamente il riconoscimento con queste parole:

“In queste foto vi è tutto l’orgoglio di rappresentare la mia città premiata, per essere Comune di eccellenza nella gestione sostenibile dei rifiuti, in occasione dell’evento organizzato dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia dal titolo ‘Economia circolare in festa’.”

Nel solo mese di giugno 2025, Grottaglie ha raggiunto il 79,81% di raccolta differenziata. Il Sindaco ha sottolineato: “Oggi ciascuno di noi è stato premiato, perché i risultati raggiunti dal Comune di Grottaglie sono stati possibili grazie all’impegno e al senso civico di ciascun cittadino.”

Una visione partecipata, che dà forza al concetto di sostenibilità come percorso collettivo e condiviso.

L’intervento dell’Assessore Maurizio Stefani

Anche l’assessore all’ambiente Maurizio Stefani ha voluto esprimere la propria gratitudine alla città con un messaggio chiaro:

“Questo riconoscimento è il risultato dell’impegno quotidiano di ogni singolo cittadino, ma anche del lavoro costante e silenzioso degli uffici comunali, degli operatori ecologici e dell’azienda che gestisce la raccolta. Un grazie sincero va a tutti coloro che, con responsabilità e costanza, contribuiscono a rendere Grottaglie una città più pulita, moderna e rispettosa dell’ambiente. Questo è un successo collettivo, un orgoglio per tutti noi.”

Il suo intervento ha anche posto l’accento sull’importanza di mantenere alta l’attenzione sulle pratiche virtuose, promuovendo campagne di sensibilizzazione e nuovi progetti per la riduzione dei rifiuti.

Grottaglie come modello virtuoso

Il caso Grottaglie rappresenta un esempio concreto di economia circolare e gestione ambientale efficiente. Non si tratta solo di numeri, ma di un cambiamento di paradigma: passare da una gestione lineare a una circolare, dove il rifiuto diventa risorsa.

Cosimo Cardea, Coordinatore cittadino di Grottaglie Democratica: “Grottaglie ha scritto una pagina importante della sua storia ambientale. Non è solo una vittoria dell’Amministrazione, ma un riconoscimento che coinvolge l’intera città. Ringrazio a nome del movimento Grottaglie Democratica tutti coloro che ogni giorno fanno la loro parte: le famiglie, i giovani, le scuole, le attività commerciali. Questo premio è vostro. Continuiamo su questa strada per costruire una Grottaglie sempre più sostenibile.”

Il significato economico e sociale della raccolta differenziata

Raggiungere percentuali elevate di differenziata significa abbattere i costi di smaltimento, ridurre l’impatto ambientale, aumentare il riciclo dei materiali e creare opportunità economiche sul territorio.

Oltre ai benefici ambientali, infatti, l’efficienza nella raccolta consente di migliorare i servizi, contenere le tariffe per i cittadini e promuovere una maggiore educazione civica, soprattutto tra le giovani generazioni.

Ambiente e futuro sostenibile

Il riconoscimento conferito a Grottaglie dimostra come le politiche ambientali, se ben pianificate e condivise, possono portare risultati tangibili. La strada intrapresa è quella giusta, ma occorre continuare a investire in comunicazione, innovazione tecnologica e partecipazione dei cittadini.

Leonardo Attanasio, Capogruppo e consigliere comunale: “In un contesto in cui la transizione ecologica è una sfida globale, Grottaglie dimostra che si può fare, e si può fare bene. Questo traguardo nasce da una visione politica chiara, che mette l’ambiente tra le priorità assolute, e da un metodo fatto di ascolto, investimenti, pianificazione e trasparenza. Ringrazio il sindaco, l’assessore Stefani, ma soprattutto i cittadini che ogni giorno rendono concreto il nostro progetto di città.”

Tutto ciò si inserisce in una strategia più ampia della Regione Puglia, che punta a premiare i comuni che implementano buone pratiche in ambito ambientale e a diffonderne l’esempio su scala regionale e nazionale.

In un periodo storico dove i temi ambientali sono centrali a livello globale, esperienze come quella di Grottaglie offrono un faro di speranza e concretezza.

Educare al rispetto dell’ambiente è oggi il primo passo verso un futuro davvero sostenibile.

Il viaggio di Grottaglie verso una città più verde e responsabile è solo all’inizio, ma i risultati parlano già chiaro: si può fare. E si può fare insieme.