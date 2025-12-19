Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie compie un nuovo passo operativo per rimettere mano all’impianto sportivo comunale all’aperto di Viale dei Maratoneti (oggi indicato come dismesso e bisognoso di interventi). Con la Determinazione dirigenziale n. 3044 del 19/12/2025 del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente, viene avviata la fase tecnica preliminare legata al PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) per i lavori di riqualificazione funzionale, con nuove strutture sportive e miglioramento dell’accessibilità, per un importo complessivo di 600.000 euro.

Cosa prevede l’intervento (in sintesi)

Il progetto riguarda un’area con due campi da basket e due campi da pallavolo e punta a realizzare un’area “playground” inserita in un disegno più ampio: l’idea dichiarata è quella di arrivare a una vera e propria “cittadella dello sport”, includendo il quadrilatero urbano dove insistono anche Piscina comunale, Stadio comunale e centro sportivo tennis.

Le risorse: contributo regionale da 600mila euro

Nel provvedimento si richiama l’iter con la Regione Puglia: richiesta di utilizzo del contributo e successivi atti regionali, fino alla sottoscrizione del disciplinare tra Regione e Comune.

Perché serve una relazione geologica

Per arrivare all’approvazione del PFTE e ai pareri necessari (tra cui quello legato al vincolo idrogeologico), il Comune deve allegare una relazione geologica–geomorfologica–geotecnica. Ecco perché la determinazione è anche una “determina a contrarre” e dispone l’affidamento del servizio tecnico specifico. L’incarico è stato affidato.

Questo iter è un tassello tecnico indispensabile per far camminare il progetto e arrivare ai passaggi autorizzativi e progettuali successivi.