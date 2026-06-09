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Passa attraverso la rigenerazione urbana di Piazza Cafforio uno degli interventi più attesi da residenti e automobilisti di Grottaglie. Il Comune ha infatti completato la fase progettuale dell’opera che prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico integrato con interventi dedicati alla mobilità sostenibile.

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L’investimento complessivo ammonta a 420 mila euro e rappresenta un importante passo avanti verso il recupero e la riqualificazione di un’area strategica della città. L’obiettivo è restituire funzionalità a uno spazio urbano che da tempo necessita di una nuova valorizzazione, migliorando al tempo stesso la disponibilità di posti auto in una zona particolarmente frequentata.

La carenza di parcheggi è infatti una delle problematiche più volte segnalate dai cittadini, soprattutto in occasione di eventi, manifestazioni e nelle giornate di maggiore afflusso. Il nuovo intervento punta proprio a rispondere a questa esigenza, offrendo una soluzione concreta e moderna.

Il progetto approvato dal Comune prevede non solo la realizzazione del parcheggio, ma anche una più ampia operazione di rigenerazione urbana capace di rendere Piazza Cafforio maggiormente fruibile, ordinata e funzionale.

Con l’approvazione del progetto esecutivo, l’iter amministrativo compie un ulteriore passo avanti verso la fase operativa dell’intervento, che una volta completato potrà contribuire a migliorare la viabilità, la sosta e la qualità urbana dell’intera area.

Per molti cittadini si tratta di una risposta attesa da tempo, destinata a risolvere una delle criticità più sentite della zona e a restituire nuova centralità a Piazza Cafforio.