La manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche e fognarie di Grottaglie entra nella fase cruciale. Come annunciato dal sindaco, gli interventi procedono in diversi punti del territorio comunale con un obiettivo chiaro: garantire un servizio più efficiente, sicuro e moderno, in linea con le esigenze della comunità.

L’annuncio del sindaco

“Cari concittadini, i lavori di sistemazione delle infrastrutture idriche e fognarie proseguono senza sosta in diversi punti del nostro territorio comunale. Si tratta di un’opera di straordinaria importanza, necessaria per garantire un servizio efficiente, sicuro e moderno, al passo con le esigenze della nostra comunità. Una volta completato ciascun intervento sotterraneo, si è proceduto con la verifica degli assestamenti del terreno, passaggio fondamentale per assicurare la durata e la stabilità delle opere. Stiamo, quindi, procedendo alla riasfaltatura delle strade interessate, restituendo così piena funzionalità e decoro alla viabilità cittadina. Questi interventi rientrano in un ampio programma di risanamento delle infrastrutture, che la nostra Amministrazione ha fortemente voluto e portato avanti con determinazione. Un impegno concreto che sta dando forma a opere mai realizzate negli ultimi 50 anni, con un impatto tangibile sulla qualità della vita e sul futuro del nostro Comune. Ringraziamo tutti i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante questa fase di lavori. Siamo certi che, insieme, stiamo costruendo una città più moderna, sicura e rispondente alle esigenze di tutti.”