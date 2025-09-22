Pubblicità in concessione a Google

Grottaglie si prepara ad accogliere un nuovo tratto ciclabile. Un’iniziativa che conferma la volontà dell’amministrazione di investire in una mobilità più sostenibile e intelligente, capace di migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto ambientale.

Pubblicità in concessione a Google

Il nuovo percorso sarà inserito nel contesto urbano esistente e si aggiungerà agli itinerari già presenti, contribuendo a rafforzare una rete ciclabile sempre più connessa: da Piazza Principe di Piemonte a piazza Fago, passando per via Calò. Un’azione concreta che guarda al futuro, in linea con le migliori pratiche europee e con gli obiettivi di riduzione delle emissioni e valorizzazione degli spostamenti alternativi all’auto.

In un periodo storico in cui molte città italiane stanno ripensando il proprio modo di muoversi, anche Grottaglie fa la sua parte, mostrando attenzione alla sicurezza dei ciclisti, alla vivibilità urbana e al benessere dei cittadini.

Il nuovo tratto ciclabile sarà un’opportunità per residenti e visitatori: non solo un mezzo per spostarsi, ma anche un invito a vivere la città in modo più lento, consapevole e sostenibile.