Grottaglie guarda al futuro della raccolta differenziata con una candidatura a un bando della Regione Puglia che potrebbe portare in città oltre 90 mila euro di investimenti per l’igiene urbana e la sostenibilità ambientale.
L’obiettivo dell’amministrazione comunale è partecipare all’avviso regionale dedicato al potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata, puntando soprattutto sull’introduzione di moderne eco-isole smart e di nuove attrezzature per migliorare il conferimento dei rifiuti negli spazi pubblici.
Tra gli interventi previsti dal bando figurano infatti le cosiddette isole ecologiche informatizzate, strutture tecnologiche dotate di sistemi di riconoscimento degli utenti, sensori di riempimento, trasmissione dei dati e monitoraggio remoto del funzionamento. Soluzioni che consentono una gestione più efficiente della raccolta dei rifiuti e un maggiore controllo del territorio.
Accanto alle eco-isole smart, il progetto potrebbe prevedere anche l’acquisto di nuovi arredi urbani e contenitori per la raccolta differenziata destinati ai luoghi pubblici più frequentati della città.
Particolare attenzione sarà rivolta ai contesti individuati dal bando regionale come prioritari: il centro storico, le aree urbane ad alta densità abitativa e le zone periferiche o rurali caratterizzate da una minore presenza di servizi.
L’investimento massimo ottenibile dal Comune di Grottaglie è stimato in circa 91 mila euro, ai quali l’amministrazione ha già manifestato la volontà di aggiungere una quota di cofinanziamento comunale pari al 16%.
Se il progetto verrà finanziato, la città potrà compiere un ulteriore passo avanti verso una gestione più moderna dei rifiuti, con benefici sia per il decoro urbano sia per l’efficienza della raccolta differenziata.