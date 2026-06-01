L’Amministrazione Comunale ha candidato con successo importanti interventi di riqualificazione per alcuni edifici scolastici del nostro territorio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’efficienza energetica e la qualità degli ambienti destinati ai nostri studenti e al personale scolastico.

Nello specifico, sono stati inseriti in graduatoria i progetti relativi a: la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico della Scuola Primaria “De Amicis” e della Scuola dell’Infanzia “Andersen”; la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico della Scuola dell’Infanzia “Giotto”; la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico della Scuola dell’Infanzia “La Sorte”.

Si tratta di interventi strategici e particolarmente attesi, che consentirebbero di rendere le nostre scuole più sicure, moderne, sostenibili e funzionali.

I progetti sono stati collocati utilmente nella graduatoria nazionale. Auspichiamo ora che il Governo possa destinare ulteriori risorse al programma, consentendo lo scorrimento della graduatoria e, di conseguenza, l’assegnazione dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere.

L’Amministrazione continuerà a seguire con attenzione l’iter e a lavorare con determinazione per intercettare ogni opportunità di finanziamento utile alla crescita e alla valorizzazione del patrimonio scolastico cittadino.

Investire nelle scuole significa investire nel futuro della nostra comunità. La sicurezza, il benessere e la qualità degli spazi dedicati agli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico restano una priorità assoluta per questa Amministrazione.

Mentre alcuni pensano ai tatticismi politici e a posizionamenti futuri, noi con fedeltà al mandato conferitoci dai cittadini continuiamo a lavorare, con impegno e responsabilità, per costruire una scuola sempre più sicura, accogliente e all’altezza delle esigenze delle nuove generazioni.