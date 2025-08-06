Grottaglie, quando la città si accende di bellezza e partecipazione

Pubblicità in concessione a Google

Sono bastati pochi giorni, un clima di festa e la voglia di stare insieme per trasformare ancora una volta Grottaglie in un palcoscenico di emozioni. Il nostro centro storico – almeno in alcuni tratti – è tornato a brillare, vivo, pieno di gente, di sorrisi, di passi lenti tra vicoli antichi e scorci riscoperti. Un successo che va ben oltre i numeri: è un successo di cuore, volontà e amore per la città.

Questi eventi – come ogni anno – hanno mostrato un piccolo ma importante segnale di crescita. Miglioramenti che si vedono, che si respirano. Certo, si può sempre fare meglio. Ma chi fa può anche sbagliare. E chi continua a fare, migliora. È questa la direzione che dobbiamo incoraggiare.

In mezzo al fermento, a colpire è stata anche la bellezza autentica di alcune strade e angoli del centro, valorizzati non da grandi interventi, ma dalla cura silenziosa dei cittadini. Privati che, a proprie spese, hanno restituito decoro a spazi comuni, abbellito scorci con fiori, pulizia, dettagli che fanno la differenza. Quei tratti curati con amore si sono distinti e hanno donato a tutti – grottagliesi e visitatori – una nuova immagine della nostra città: più accogliente, più bella, più viva.

E allora perché non partire proprio da qui?

Grottaglie ha bisogno di tutti. Di chi organizza, di chi sostiene, di chi si rimbocca le maniche, di chi, semplicemente, sceglie di partecipare. Nessuno si salva da solo. Remare nella stessa direzione è oggi più che mai un dovere, non solo civico ma anche affettivo, perché questa è la nostra città. E merita il nostro impegno, le nostre idee, il nostro entusiasmo.

Si dovrebbe continuare a riconoscere e valorizzare ogni gesto di buona volontà, piccolo o grande che sia. Perché dietro ogni balcone addobbato, ogni angolo ripulito, ogni aiuola curata, c’è una visione condivisa: una Grottaglie che cresce con tutti e per tutti.

Le luci non si spengono, l’estate continua, gli eventi anche. Questi giorni ci lasciano una sensazione bella. Di comunità. Di possibilità. Di futuro. Che questo spirito non si dissolva nei prossimi giorni, ma continui a guidarci verso altre occasioni, altre notti in cui la città tornerà a splendere. Insieme.