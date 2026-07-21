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Il countdown verso la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto e in diverse città della provincia nel 2026, porta con sé un nuovo intervento sul Palasport Campitelli di Grottaglie. La Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per un pacchetto di lavori dal valore di 161mila euro, destinato a sistemare e mettere in sicurezza le aree esterne all’impianto sportivo.

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Non si tratta di un progetto a sé stante, ma di un’integrazione ai lavori già avviati sul Palasport, individuato dal Comitato Organizzatore come sede per competizioni e allenamenti in vista della kermesse sportiva internazionale.

Nuova tensostruttura di 40×20 metri

Il cuore dell’intervento riguarda l’area che ospita la nuova tensostruttura di 40×20 metri, che sarà utilizzata dagli atleti per le attività di allenamento.

Il progetto, però, guarda anche oltre il perimetro strettamente sportivo: sono previsti infatti interventi di ripristino del manto stradale e la sistemazione di alcuni marciapiedi dissestati nella zona del parcheggio, resi pericolosi nel tempo dalle radici degli alberi che ne hanno sollevato la pavimentazione. Un problema di viabilità e sicurezza pedonale che riguarda da vicino anche i cittadini, non solo l’organizzazione dell’evento.

Come si inserisce nel progetto complessivo

I 161mila euro non richiedono nuove risorse da parte del Comune: la spesa rientra infatti nel quadro economico già stanziato per la ristrutturazione del Palasport Campitelli, il maxi-progetto da 4,7 milioni di euro approvato nel 2024, sempre che arrivi il via libera della Struttura Commissariale per i Giochi del Mediterraneo.

Il Palasport Campitelli, va ricordato, è stato classificato come “opera essenziale” nell’ambito del più ampio pacchetto di interventi finanziati dal Governo per l’organizzazione della manifestazione, che coinvolge complessivamente decine di impianti sportivi in tutta la provincia jonica.

La cornice: Grottaglie nei Giochi del Mediterraneo

L’adesione di Grottaglie all’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo risale al 2021, quando il Consiglio comunale deliberò la partecipazione della città all’evento, mettendo a disposizione i propri impianti sportivi. Da allora il Palasport Campitelli è stato al centro di un percorso di adeguamento e ristrutturazione in più fasi, in vista dell’appuntamento del 2026 che porterà atleti e delegazioni da tutto il bacino mediterraneo sul territorio tarantino.

I Giochi a Grottaglie