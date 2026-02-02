Pubblicità in concessione a Google

L’Amministrazione comunale di Grottaglie è intervenuta con una nota ufficiale per chiarire alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi ai media in merito al centro diurno Porto Franco, precisando la propria posizione sulla concessione dell’immobile e sulla prosecuzione delle attività.

Nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale e diffuso ai media, il Comune spiega che le proprie ragioni, nonostante ciò ha evidenziato che alcune ricostruzioni apparse sui media non rispecchierebbero pienamente il quadro amministrativo, motivo per cui si è ritenuto necessario fornire un chiarimento pubblico.

Per garantire la massima trasparenza e rassicurare le famiglie, il Sindaco e l’Assessora alle Politiche Sociali hanno previsto un incontro pubblico che si terrà mercoledì 4 febbraio alle ore 15:30 presso l’aula consiliare del Comune di Grottaglie, durante il quale verranno forniti ulteriori chiarimenti e risposte in merito alla continuità delle attività del centro.