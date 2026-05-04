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È stato approvato dal Consiglio comunale il nuovo Regolamento in tema di videosorveglianza, un atto ufficiale che disciplina in maniera organica l’utilizzo degli impianti presenti sul territorio comunale e il trattamento dei dati raccolti attraverso le telecamere.

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Il provvedimento sostituisce integralmente il precedente regolamento risalente al 2009, adeguando l’azione amministrativa alle normative più recenti, in particolare alle disposizioni europee in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e alle evoluzioni legislative legate alla sicurezza urbana.

Il documento definisce finalità, modalità di utilizzo e limiti dei sistemi di videosorveglianza, individuando le responsabilità interne, i criteri di accesso alle immagini, i tempi di conservazione dei dati e le garanzie poste a tutela dei cittadini. Vengono inoltre regolamentate le possibili integrazioni con altri sistemi pubblici o privati e l’impiego delle nuove tecnologie, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e sicurezza.

Il regolamento rappresenta quindi uno strumento aggiornato che consente al Comune di coniugare le esigenze di controllo del territorio con la tutela della privacy, introducendo un quadro normativo più moderno e coerente con il contesto attuale.

Scarica il PDF del Regolamento comunale sulla videosorveglianza

Di seguito è possibile consultare il Testo integrale del nuovo regolamento sulla videosorveglianza approvato dal Consiglio comunale.