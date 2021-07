Pubblicità in concessione a Google

“Vogliamo far diventare Grottaglie una città a misura per i nostri amici a quattro zampe”. E’ quanto comunica Maria Santoro, candidata sindaco a Grottaglie, svelando il punto del suo programma elettorale inerente gli animali.

“Il nostro impegno per i nostri piccoli amici sarà notevole, vogliamo percorsi intelligenti tra il centro e le periferie perché crediamo che una amministrazione debba valorizzare il legame tra uomo e animale con la realizzazione di infrastrutture naturali.”

Dichiara Maria Santoro.

Ieri una delegazione di Città Territorio composta dal candidato sindaco Maria Santoro, il già assessore alla protezione animali Ottavio Orlando e il già consigliere comunale Paolo Annicchiarico si è recata in visita al canile municipale.

“L’antica amicizia e stima reciproca, unita all’affettuosa accoglienza riservataci dagli amici a quattro zampe, ha reso gioviale e proficuo l’incontro. Del resto l’Associazione Anpa, capeggiata dalla superlativa Grazia Parisi, che da anni gestisce la struttura, ha sempre fornito un servizio d’eccellenza alla città.

Servizio che, sommato al trattamento che i volontari riservano ai cosìdetti cani di quartiere, dà l’idea del contributo che questi volontari rendono alla nostra comunità.”

La proposta per Grottaglie

“Cosa faremo per i nostri amici a 4 zampe? Nel nostro programma abbiamo inserito: Progetti di pet therapy, Servizio di ospitalità per chi parte per brevi periodi, Canile aperto al pubblico con spazi per i cittadini, Corsi di formazione per educatori e corsi base per proprietari, Programma per sterilizzazione animali di privati in difficoltà”.

Campagna di comunicazione, formazione ed educazione

“Puntiamo a valorizzare la presenza ed il ruolo degli animali all’interno della città. Daremo grande importanza all’educazione e alla gestione degli spazi pubblici a loro assegnati, non limitandoci a piazzare qua e la, a caso, uno scarno contenitore per il conferimento dei loro rifiuti. Vogliamo una città che sappia ospitare anche i piccoli cuccioli che accompagnano i nostri turisti. Per loro vogliamo un’accoglienza ad hoc e garantire servizi per loro e per i propri animali.”

Aggiunge Santoro.

“Niente più gabbie minuscole o spazi ridotti”

“Creare spazi per i nostri animali vuol dire creare soluzioni urbanistiche innovative. Luoghi e aree che permettano una ampia interazione tra animali e uomini, e non gabbie minuscole improvvisate e zone anguste nei parchi come accade tutt’ora.”

Aggiunge.

“Cani, gatti ed animali domestici migliorano il benessere dei cittadini, la loro presenza all’interno delle famiglie è fondamentale. Ci occuperemo di formazione ed educazione. Una grande campagna di comunicazione spiegherà come è bella una città a misura di animale e quanto sia importante il legame con l’uomo.”

L’impegno di Maria Santoro sull’argomento comprende anche la sensibilizzazione alle diverse attività promosse dall’ANPA; la lotta all’abbandono, l’adozione in canile e la scelta di donare il 5×1000.

“Non ci saranno più gli spiacevoli episodi che le cronache hanno registrato nei giorni scorsi”

Coalizione “Città Territorio”

Moderati Civici, Riformisti per Grottaglie, Italia Viva, Grottaglie Comunità, Forza Italia, Grottaglie Cambia, Grottaglie Prima di Tutto, Insieme per Grottaglie, Grottaglie che Vogliamo