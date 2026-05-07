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Con l’arrivo delle temperature più alte e l’avvicinarsi della stagione estiva, il Comune di Grottaglie corre ai ripari contro il rischio proliferazione di blatte, ratti e altri insetti infestanti. È stata infatti pubblicata l’Ordinanza n. 199 del 4 maggio 2026 con cui l’amministrazione comunale dispone una serie di interventi obbligatori di sanificazione, deblattizzazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale.

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Il provvedimento (Clicca qui per la versione integrale) nasce dalla necessità di contrastare situazioni che potrebbero rappresentare un pericolo per l’igiene e la salute pubblica. Nel documento si evidenzia infatti come ratti e blatte possano diventare veicolo di microrganismi patogeni e batteri potenzialmente dannosi per persone e animali. L’ordinanza coinvolge direttamente amministratori di condominio, proprietari di immobili e titolari di aree private. In particolare viene disposto l’obbligo di effettuare periodicamente interventi di sanificazione e deblattizzazione delle reti fognarie condominiali, delle fosse settiche e delle griglie di raccolta delle acque. Gli interventi dovranno essere eseguiti da ditte specializzate e dovranno essere certificati tramite documentazione da inviare al Comune entro 15 giorni dall’attività svolta.

Il Comune sottolinea inoltre che le operazioni dovranno essere effettuate almeno due volte l’anno, in concomitanza con i trattamenti programmati da Acquedotto Pugliese, il cui calendario sarà pubblicato sul sito istituzionale comunale. Particolare attenzione viene posta anche ai casi di infestazione diffusa all’interno degli edifici. L’ordinanza prevede infatti monitoraggi, utilizzo di trappole, controlli su box, cantine, vani ascensore e perfino la predisposizione di piani dettagliati di disinfestazione con cronologia dei trattamenti e misure di sicurezza specifiche.

Non solo condomìni. Il provvedimento interessa anche depositi, terreni, aree con acqua stagnante e attività che potrebbero favorire la proliferazione di insetti infestanti come mosche e zanzare. I titolari saranno tenuti a effettuare trattamenti periodici e a conservare registri e documentazione relativi agli interventi eseguiti. L’ordinanza prevede inoltre sanzioni amministrative da 50 a 500 euro per chi non rispetterà gli obblighi previsti.

Nei prossimi giorni il Comune di Grottaglie e AQP diffonderanno il calendario completo degli interventi programmati sulla rete pubblica cittadina.