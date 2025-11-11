Grottaglie si prepara a ridisegnare uno dei suoi ingressi strategici alla città con la realizzazione di un nuovo polo commerciale e infrastrutturale in via Leone XIII, un intervento che unisce spazi per il commercio, servizi, ristorazione e opere pubbliche a servizio dell’intera comunità.
Il progetto, giunto in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva in variante urbanistica, punta a valorizzare un’area oggi in parte sottoutilizzata, trasformandola in una nuova porta d’accesso alla città, più ordinata e funzionale, con una migliore gestione dei flussi di traffico e nuovi servizi per residenti e visitatori.
Cosa prevede il progetto
Nel dettaglio, il piano prevede la realizzazione di:
-
strutture commerciali di nuova generazione, con spazi destinati alla media e piccola distribuzione;
-
aree “food” dedicate alla ristorazione e ai servizi di somministrazione;
-
opere pubbliche da cedere al Comune, tra cui infrastrutture viarie, spazi pedonali, parcheggi e porzioni di arredo urbano.
L’intervento è concepito come un polo integrato: non solo un’area per gli acquisti e il tempo libero, ma anche un nodo di collegamento che possa migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’intera zona, oggi interessata da importanti flussi di traffico.
Viabilità e nuove infrastrutture
Un capitolo rilevante è quello legato alla viabilità: il progetto include infatti la realizzazione di nuove opere stradali e l’adeguamento delle esistenti, con l’obiettivo di rendere più scorrevole il traffico e aumentare la sicurezza.
Tra gli interventi sono previste:
-
nuove connessioni viarie e adeguamento degli incroci strategici della zona;
-
percorsi pedonali e ciclopedonali meglio definiti;
-
aree di sosta organizzate, per evitare la sosta selvaggia e razionalizzare i parcheggi.
L’area interessata, collocata in uno dei punti di accesso alla città, è destinata così a diventare un vero e proprio snodo urbano tra zone residenziali, attività produttive e direttrici di collegamento verso l’esterno.
Grande Centro Commerciale e Food a Grottaglie: oggi il Consiglio chiamato ad approvare il progetto
Un nuovo ingresso per la città
Secondo l’impostazione del progetto, il nuovo polo commerciale e infrastrutturale non sarà solo un’area di servizi, ma anche un biglietto da visita per chi arriva a Grottaglie: spazi più curati, viabilità regolata, aree verdi e una più chiara organizzazione degli accessi dovrebbero contribuire a dare un’immagine più ordinata e moderna della città.
L’intervento si inserisce nel quadro delle trasformazioni in corso sul territorio comunale e rappresenta uno dei tasselli con cui l’amministrazione punta a coniugare sviluppo economico, miglioramento dei servizi e riqualificazione urbana.
Con l’approvazione definitiva in Consiglio comunale, il progetto entrerà nella fase operativa, aprendo la strada alla realizzazione concreta del nuovo polo di via Leone XIII, destinato a diventare uno dei punti nevralgici della Grottaglie di domani.