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Non capitava da tempo di vedere Viale Matteotti così, letteralmente invaso di persone da un capo all’altro. Il concerto gratuito di Alex Britti, andato in scena tra Piazza Principe di Piemonte e il viale, ha regalato a Grottaglie una serata da ricordare, con un colpo d’occhio che in pochi si aspettavano e che ha superato ogni previsione.

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Una location inedita per un evento da record

Negli ultimi anni gli appuntamenti musicali estivi a Grottaglie si erano concentrati quasi esclusivamente in due poli: le Cave di Fantiano, location suggestiva ma decentrata, e Piazza Regina Margherita, cuore del centro storico ma con capienza limitata. Questa volta la scelta è ricaduta su un’area diversa, e la risposta della città ha dimostrato quanto fosse azzeccata.

Il palco, posizionato all’inizio di Viale Matteotti con la torretta alle spalle a fare da quinta scenografica naturale, ha permesso di distribuire il pubblico lungo tutto il viale, fino a raggiungere l’incrocio con via Ennio. Una disposizione intelligente, che ha trasformato una strada di passaggio in un vero e proprio spazio per lo spettacolo, capace di accogliere una massa di persone senza creare i soliti problemi di capienza.

Su Viale Matteotti si respirava quell’aria che generalmente si respira d’estate nelle cittadine turistiche vicine a noi: gente ovunque e un via vai che a Grottaglie non si vedeva da tempo.

Grottaglie raggiungibile a piedi da mezza città

Uno dei punti di forza più apprezzati dai cittadini è stata proprio l’accessibilità della location. Trovandosi in pieno centro urbano, l’evento è stato raggiungibile a piedi praticamente da mezza città, senza le complicazioni logistiche legate a parcheggi lontani o spostamenti in auto verso zone periferiche. Una scelta che ha abbattuto le barriere alla partecipazione e ha permesso anche a famiglie con bambini, anziani e chi non ha un mezzo proprio di essere presente senza pensieri.

Il caldo non ferma l’entusiasmo

Le temperature elevate e l’afa di questi giorni avrebbero potuto scoraggiare la partecipazione, complice anche un’estate che a Grottaglie e in tutta la Puglia si sta facendo sentire con forza. E invece niente: la gente ha risposto presente, entusiasta, dimostrando quanta voglia ci fosse di tornare a vivere momenti di socialità e musica dal vivo nella propria città, senza dover per forza spostarsi altrove.

Un cantautore e chitarrista di razza

La scelta artistica ha convinto tanto quanto quella logistica. Alex Britti, cantautore e chitarrista apprezzato da generazioni di ascoltatori, ha regalato al pubblico grottagliese una serata di grande musica dal vivo, mettendo in mostra tutta la sua classe strumentale oltre al repertorio che in tanti conoscono e amano cantare a memoria. Un nome che ha attirato non solo i cittadini, ma anche tanti forestieri e turisti, complice una comunicazione e una promozione dell’evento che questa volta hanno funzionato davvero bene, raggiungendo un pubblico ben oltre i confini cittadini.

Eventi in centro: una scelta che fa bene alla città

Portare grandi eventi estivi nel cuore urbano, e non solo nelle location periferiche o esclusivamente nel centro storico, è una scelta che porta benefici concreti e diffusi. Negozi, bar e attività commerciali della zona hanno avuto la giusta visibilità e l’occasione di lavorare in una serata che altrimenti sarebbe stata una qualsiasi sera d’estate. Non è un dettaglio secondario: un evento che attraversa una via commerciale è un evento che genera indotto, che fa girare economia locale, che restituisce senso a spazi urbani spesso vissuti solo di passaggio.

E la città, in questi giorni, si è fatta trovare pronta anche sotto il profilo estetico. Il verde curato, l’arredo urbano rimesso a nuovo, hanno contribuito a restituire un’immagine ordinata e curata di Grottaglie. Non è un caso che proprio in questi giorni si stia completando anche la nuova rotatoria per chi arriva da Paparazio, impreziosita da capasoni e da una grande scritta illuminata con il nome della città (che sarà svelata a breve): un biglietto da visita nuovo, pensato per chi arriva a Grottaglie da fuori e per chi in città ci vive tutti i giorni.

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“Finalmente un bel concerto… e sul viale”

È questa la frase che si è sentita ripetere più spesso tra la gente nel corso della serata. Un commento semplice ma che racchiude la vera dimensione del successo dell’evento: la soddisfazione diffusa per un investimento dell’amministrazione che i cittadini hanno saputo apprezzare, sia nella scelta musicale che in quella della location.

“Una serata da ricordare nel cuore di Grottaglie”.

Entusiasta il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, che ha creduto da subito in questo evento: “Piazza Principe di Piemonte si è trasformata in un grande palcoscenico di musica ed emozioni con lo straordinario concerto di Alex Britti. Grazie a tutti coloro che hanno riempito la piazza con il loro entusiasmo, cantando e condividendo con noi una serata speciale. Momenti come questi rendono la nostra città ancora più viva e ricca di emozioni. Ci portiamo a casa il calore del pubblico, le note che stanno accompagnando la serata e la voglia di ritrovarci presto per vivere insieme nuovi eventi. Ci rivediamo questa sera, stesso posto, stessa ora, con il concerto di BigMama.

Perché eventi come questo fanno bene alla città

Serate come questa non sono semplicemente un momento di intrattenimento. Sono l’occasione per una comunità di ritrovarsi, di riconoscersi negli spazi che vive ogni giorno e di vederli, per una sera, sotto una luce diversa. Regalare ai cittadini momenti come questo significa investire su qualcosa che va oltre la singola serata: significa far riscoprire la bellezza della propria città, rafforzare il senso di appartenenza, far tornare la voglia di viverla e di raccontarla con orgoglio a chi viene da fuori.

Grottaglie si è vestita a festa e ha mostrato il volto di una città viva, accogliente, capace di attrarre e di far divertire. Un’immagine che resterà impressa e che, a giudicare dai commenti raccolti tra la folla, i cittadini vogliono rivedere presto.

Si replica stasera con BigMama

E la buona notizia è che il divertimento non finisce qui. Dopo il successo di ieri sera con Alex Britti, la formula si ripete: stasera Grottaglie si prepara ad accogliere un altro grande nome della musica italiana, BigMama, che salirà sul palco per un nuovo appuntamento gratuito aperto a tutta la città.

Se la prima serata ha dimostrato quanto i cittadini avessero voglia di eventi così, stasera sarà l’occasione per bissare quel successo e per continuare a vivere il centro cittadino da protagonisti. Appuntamento ancora una volta tra Piazza Principe di Piemonte e Viale Matteotti, pronti a colorarsi di nuovo di musica, gente e voglia di stare insieme. Ore 21.