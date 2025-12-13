Pubblicità in concessione a Google

La città di Grottaglie compie un passo concreto verso una mobilità più sostenibile e attenta alle esigenze di chi ama muoversi in bicicletta. Dopo mesi di attesa e progettazione, l’Amministrazione ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dei lavori per la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonaliin aree urbane.

Questo annuncio segue il progetto di ciclabilità di cui su Gir avevamo parlato in anticipo, segnalando come Grottaglie si stesse preparando a investire nelle ciclovie cittadine e nello sviluppo di una rete ciclopedonale che possa collegare aree strategiche della città.

Grottaglie, si parte con la nuova Pista Ciclabile

Perché è importante questo progetto

La mobilità urbana sta cambiando, e sempre più città italiane puntano su soluzioni sostenibili per ridurre il traffico, migliorare la qualità dell’aria e incentivare spostamenti più sani. A Grottaglie, l’idea di realizzare percorsi ciclabili non è nuova: già nei mesi scorsi avevamo raccontato come la città si stesse preparando ad accogliere nuove piste e percorsi dedicati a chi sceglie le due ruote.

Questo progetto si inserisce in un filone più ampio di mobilità dolce promosso anche a livello regionale, con bandi e programmi dedicati alla realizzazione di reti di percorsi ciclopedonali in aree urbane e suburbane per incentivare l’uso di mezzi alternativi all’auto privata.

Le piste ciclabili sono molto più di semplici strisce sulla pavimentazione: sono strumenti di rigenerazione urbana, di connessione tra quartieri, e possono trasformare una città rendendola più accogliente per cittadini e visitatori.

Cosa prevede la manifestazione di interesse

Il Comune di Grottaglie ha pubblicato un avviso per invitare gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle ciclovie urbane.

Questi percorsi ciclabili saranno realizzati in aree urbane, dalla Piazza Principe di Piemonte fino a Via V. Calò, e proseguiranno fino a Piazza Fago, creando una connessione utile tra punti nevralgici della città.

L’intervento è finanziato con fondi europei del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021‑2027 e comprende un importo di gara di oltre €600.000, comprensivo di costi di manodopera e sicurezza.

Benefici attesi per la comunità

I vantaggi di questi percorsi ciclopedonali saranno molteplici:

Qualità della vita : più spazio per le persone e meno per il traffico motorizzato;

: più spazio per le persone e meno per il traffico motorizzato; Sicurezza : percorsi protetti per pedoni e ciclisti;

: percorsi protetti per pedoni e ciclisti; Turismo lento : possibilità di attrarre visitatori in bicicletta lungo itinerari urbani e extraurbani;

: possibilità di attrarre visitatori in bicicletta lungo itinerari urbani e extraurbani; Salute: stimolo all’attività fisica e a stili di vita più sostenibili.

In molte città italiane simili investimenti hanno già contribuito a creare nuove dinamiche urbane, facendo delle piste ciclabili parte integrante dell’identità del territorio — come accade ad esempio con molte ciclovie urbane modellate su reti tipo la Bicipolitana di Forlì, dove una rete coordinata incentiva fortemente l’uso quotidiano della bici.

Prossimi step e tempistiche

L’avviso del Comune invita gli operatori economici interessati a presentare la manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del 22 dicembre 2025.

Successivamente, si procederà con l’affidamento dei lavori e l’avvio dell’esecuzione. Anche se non è ancora stata resa nota una data ufficiale di apertura del cantiere, l’avvio della procedura rappresenta un passo concreto verso la realizzazione delle infrastrutture.

Una Grottaglie più verde e connessa

La mobilità sostenibile non è più un’idea astratta, ma una pratica concreta che si costruisce un tratto alla volta, con percorsi che collegano piazze, strade e opportunità. La pubblicazione della manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori è un passo importante verso una Grottaglie più vivibile, più sana e più connessa — e conferma come la città stia puntando su soluzioni in linea con i mutamenti culturali e ambientali che sempre più comunità italiane abbracciano.

Pedalare nel cuore di Grottaglie potrebbe presto diventare realtà per molti cittadini: da semplice visione futura a progetto in movimento