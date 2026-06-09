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Proseguono a Grottaglie gli interventi di manutenzione del verde e cura degli spazi pubblici, con le squadre operative impegnate contemporaneamente in diverse aree della città per migliorare il decoro urbano e la sicurezza.

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In questi giorni sono stati effettuati lavori di potatura, sistemazione delle alberature, sfalcio dell’erba e pulizia lungo alcune delle principali arterie cittadine, tra cui Via Marconi, Via Diaz, Via Campitelli, Via Collodi e Via Martiri d’Ungheria. Ma non solo.

Gli interventi non riguardano soltanto le zone centrali, ma interessano anche quartieri periferici e aree residenziali, con l’obiettivo di garantire una manutenzione diffusa e una maggiore attenzione all’intero territorio comunale.

Particolarmente significativo l’impegno delle squadre operative che hanno iniziato le attività già nelle prime ore del mattino. Per limitare i disagi ai residenti, sono stati utilizzati mezzi alimentati a batteria, riducendo al minimo l’impatto acustico durante le operazioni di manutenzione.

Le attività rientrano nel programma di cura e valorizzazione degli spazi pubblici che punta a migliorare l’aspetto della città attraverso interventi costanti sul verde urbano e sulle aree maggiormente frequentate dai cittadini.

Una presenza quotidiana sul territorio che mira a rendere Grottaglie più ordinata, accogliente e vivibile, grazie al lavoro spesso silenzioso ma fondamentale delle maestranze impegnate nella manutenzione urbana.