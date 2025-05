Pubblicità in concessione a Google

Nei momenti difficili emerge la forza autentica di una comunità. Ed è proprio questo che è accaduto a Grottaglie nelle ultime ore. A seguito di un grave gesto intimidatorio, la città ha risposto con una straordinaria prova di unità e solidarietà. L’assessore Stefani ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che gli hanno manifestato vicinanza, affetto e sostegno: dai cittadini comuni alle istituzioni, fino alle forze dell’ordine e agli altri sindaci del territorio, tutti compatti al fianco della legalità.

Un episodio che, pur nella sua gravità, ha messo in luce quanto la cittadinanza sia attiva a Grottaglie. E mentre l’intera comunità si stringe attorno al suo primo cittadino, da lui arriva un messaggio chiaro: non ci si ferma davanti alla violenza, si va avanti con ancora più determinazione.

In merito ad alcune frasi circolate in queste ore, attribuitegli, l’assessore Stefani precisa che l’unica dichiarazione ufficiale è quella riportata in questo comunicato.

La vicenda ha fatto emergere la forza delle istituzioni e la resilienza della comunità locale, confermando ancora una volta quanto sia importante mantenere un dialogo trasparente e fondato sul rispetto.

La solidarietà della città e delle istituzioni

All’indomani del gesto intimidatorio subito dall’assessore Stefani, Grottaglie ha risposto in modo compatto e deciso. Decine di messaggi di vicinanza sono arrivati da cittadini, associazioni, esponenti politici e colleghi amministratori. I sindaci dei Comuni limitrofi hanno espresso pubblicamente la loro solidarietà, sottolineando come colpire un amministratore significhi colpire un’intera comunità.

La risposta delle istituzioni è stata altrettanto netta: presenza, supporto e impegno concreto per garantire sicurezza e legalità. Le forze dell’ordine hanno intensificato la vigilanza e confermato l’attenzione massima sulla vicenda, sottolineando l’importanza di preservare il corretto funzionamento democratico delle amministrazioni locali.

Il messaggio: andiamo avanti

In un comunicato diffuso pubblicamente, l’assessore Stefani ha espresso con forza la propria determinazione a proseguire il cammino amministrativo. Ha ringraziato “di cuore” tutti coloro che gli sono stati vicini, ribadendo che atti intimidatori non fermeranno chi ha scelto di servire la propria città con passione e senso del dovere.

Le sue parole sono state molto chiare: «Il gesto vile che abbiamo subito è qualcosa che va oltre l’attacco personale. Colpire un amministratore che rappresenta la comunità all’interno delle istituzioni significa colpire Grottaglie. Ma chi pensa di fermarci con la violenza si sbaglia: io vado avanti, più determinato di prima».

Un messaggio che ha raccolto ulteriore sostegno da parte della cittadinanza, a conferma di un legame profondo tra la guida della città e i suoi abitanti.

Chiarezza sulle dichiarazioni

In merito ad alcune affermazioni riportate in queste ore da fonti esterne e circolate anche sui social, l’assessore Stefani ha voluto chiarire con fermezza che l’unica posizione ufficiale resta quella riportata in questo comunicato di oggi, diffuso ai media.

L’impegno per la comunità non si ferma

Malgrado il clima di tensione generato dall’accaduto, l’assessore Stefani ha ribadito con forza che rimarrà al suo posto, al servizio della comunità. Con trasparenza, rispetto e passione, intende portare avanti il programma amministrativo con la stessa determinazione di sempre.

La vicenda ha rappresentato un momento delicato, ma anche un’opportunità per rafforzare la coesione sociale. I cittadini di Grottaglie hanno dimostrato di voler difendere i propri rappresentanti e le istituzioni democratiche da ogni forma di intimidazione. E l’amministrazione, da parte sua, continuerà a lavorare ogni giorno per il bene collettivo.

Chi conosce l’assessore Stefani sa che ha sempre agito con l’obiettivo di migliorare Grottaglie. Le sue parole finali lo confermano: «Il mio impegno resta saldo. Rimango al mio posto, al servizio della comunità, con trasparenza, rispetto e passione. Chi mi conosce sa che ho sempre avuto come unico obiettivo il bene della nostra Grottaglie».