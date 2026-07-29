Il Consiglio comunale di Grottaglie torna a riunirsi venerdì 31 luglio alle ore 16, nella sala consiliare di Palazzo di Città, per una seduta straordinaria con diversi punti all’ordine del giorno, tra cui spiccano le decisioni sulla TARI 2026 e una variazione al bilancio di previsione.
L’assemblea sarà chiamata innanzitutto a prendere atto della validazione del Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per il quadriennio 2026-2029, passaggio propedeutico all’approvazione delle nuove tariffe della tassa sui rifiuti per il 2026.
Tra i temi in discussione anche una variazione al bilancio di previsione triennale 2026-2028, già deliberata dalla Giunta comunale e ora all’esame del Consiglio per la ratifica.
La parte finale della seduta sarà dedicata al riconoscimento della legittimità di diversi debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze emesse dal Giudice di Pace di Grottaglie, dal Giudice di Pace di Taranto e dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia.
Qualora la seduta del 31 luglio dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, la seconda convocazione è già fissata per lunedì 3 agosto, sempre alle ore 16.