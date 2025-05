Pubblicità in concessione a Google

“L’attentato incendiario avvenuto ieri notte a Grottaglie (TA) avente ad oggetto l’automobile dell’Assessore all’Ambiente, all’Energia e agli Affari Generali del medesimo Comune, regolarmente parcheggiata presso il cortile della sua abitazione, è di una gravità inaudita. All’esponente politico colpito va la nostra solidarietà ed il nostro appoggio istituzionale, per una costante lotta contro questa criminalità che assume un atteggiamento sempre più spavaldo nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni. In questo, l’Antimafia, gioca un ruolo di contrasto e prevenzione molto importante, e ci auguriamo che continui a lavorare per fare in modo che questi atti non accadano più”.

Lo affermano in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nonché Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa e l’On. Leonardo Donno, Coordinatore Regionale del MoVimento 5 Stelle Puglia.