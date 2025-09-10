Pubblicità in concessione a Google

Il 10 settembre 2025 il Comune di Grottaglie ha disposto l’assegnazione in concessione d’uso — per 10 anni a partire dalla firma — del chiosco bar situato all’interno della Villetta Colombo e dell’area verde ad essa annessa.

Questo atto rappresenta la fase finale di un percorso iniziato mesi fa e conclude la fase di gara pubblica, aprendo la strada all’avvio effettivo della riapertura della Villetta Colombo. A breve l’area sarà nuovamente accessibile, con un bar attivo e un’area verde curata.

Si apre dunque una nuova fase di vita per questa area pubblica: attesa, visibilità, servizi e cura ritornano al centro del progetto.