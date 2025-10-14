Lo sciopero, indetto da diverse OO.SS., potrà causare rallentamenti e contrazioni nei servizi di igiene urbana.
AVR per l’Ambiente S.p.A., affidataria del servizio a Grottaglie, ha comunicato che il servizio potrebbe subire delle contrazioni e non trovarsi in condizione di garantire i normali servizi di raccolta rifiuti.
Sono comunque assicurati i servizi indispensabili, tra cui:
-
raccolta e trasporto RSU presso scuole e mense (pubbliche e private di enti assistenziali);
-
ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, ospizi;
-
centri di accoglienza, orfanotrofi;
-
stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;
-
caserme, carceri;
-
aree mercatali e aree di interesse turistico;
-
trasporto ai relativi impianti di destinazione.
🔹 Come comportarsi
-
Se possibile, rinviare l’esposizione dei rifiuti non urgenti al primo giorno utile successivo.
-
Evitare accumuli su suolo pubblico e rispettare gli orari indicati.
-
Seguire gli aggiornamenti ufficiali sui nostri canali.
Grazie per la collaborazione e il senso civico.