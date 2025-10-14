grottaglie raccolta rifiuti
Pubblicità in concessione a Google

Lo sciopero, indetto da diverse OO.SS., potrà causare rallentamenti e contrazioni nei servizi di igiene urbana.

Pubblicità in concessione a Google

AVR per l’Ambiente S.p.A., affidataria del servizio a Grottaglie, ha comunicato che il servizio potrebbe subire delle contrazioni e non trovarsi in condizione di garantire i normali servizi di raccolta rifiuti.

Sono comunque assicurati i servizi indispensabili, tra cui:

  • raccolta e trasporto RSU presso scuole e mense (pubbliche e private di enti assistenziali);

  • ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, ospizi;

  • centri di accoglienza, orfanotrofi;

  • stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;

  • caserme, carceri;

  • aree mercatali e aree di interesse turistico;

  • trasporto ai relativi impianti di destinazione.

🔹 Come comportarsi

  • Se possibile, rinviare l’esposizione dei rifiuti non urgenti al primo giorno utile successivo.

  • Evitare accumuli su suolo pubblico e rispettare gli orari indicati.

  • Seguire gli aggiornamenti ufficiali sui nostri canali.

Grazie per la collaborazione e il senso civico.

Pubblicità in concessione a Google