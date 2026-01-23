Pubblicità in concessione a Google

Un gesto concreto di rispetto, devozione e amore per il territorio. Domenica 25 gennaio, a partire dalle ore 8:00, i volontari si ritroveranno nell’area tradizionalmente destinata alla foc’ra di San Ciro, uno dei luoghi più simbolici per la comunità di Grottaglie.

Si tratta dello spazio che ogni anno accoglie l’accensione della grande pira in onore del Santo Patrono, un momento profondamente legato alla memoria collettiva e alla tradizione cittadina.

Il significato dell’iniziativa

“Oggi, purtroppo, l’area si presenta disseminata di rifiuti abbandonati” Ci segnalano i volontari di Retake. Da qui nasce la volontà di intervenire con un’azione semplice ma dal forte valore simbolico: prendersi cura di un luogo identitario, preparandolo con attenzione e responsabilità alla grande festa di San Ciro.

Muniti di guanti e buona volontà, i volontari daranno vita a un’iniziativa che unisce tutela ambientale e devozione, trasformando la pulizia in un segno tangibile di rispetto verso il Santo e verso l’intera comunità.

Dove e quando

L’appuntamento è fissato per domenica 25 gennaio alle ore 8:00, direttamente nell’area della foc’ra di San Ciro. Un momento aperto alla partecipazione di tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla cura del territorio.

L’iniziativa rientra tra le azioni di cittadinanza attiva che accompagnano il cammino verso i festeggiamenti patronali, molto sentiti a Grottaglie e nel territorio jonico, come raccontato anche nelle pagine dedicate a eventi a Grottaglie.

Un gesto di cura verso la tradizione

L’invito alla cittadinanza è quello di unirsi a un’azione di cura collettiva, per restituire dignità a un luogo simbolo e vivere la festa di San Ciro nel segno del rispetto, della partecipazione e dell’impegno condiviso.

La foc’ra rappresenta infatti uno dei riti più identitari della devozione popolare, una tradizione che affonda le sue radici nella storia e nella cultura religiosa locale, come ricordato anche da fonti storiche dedicate al culto di San Ciro.

Le parole di Retake Grottaglie

«Un piccolo gesto per l’ambiente, un grande segno d’amore per San Ciro e per la nostra comunità», dichiara Carmen Fasano, responsabile di Retake Grottaglie. «Prendersi cura dei luoghi che rappresentano la nostra identità significa custodire le nostre tradizioni e trasmetterle con responsabilità alle generazioni future».

Come partecipare

La partecipazione all’iniziativa è aperta a tutti, ma è necessaria l’iscrizione preventiva. Per aderire è possibile compilare il modulo disponibile al seguente link: iscrizione all’iniziativa di pulizia. Vuoi segnalare altre situazioni simili? Puoi inviare una segnalazione alla redazione di Grottaglieinrete.it.